Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

"Não existe rodízio de aulas na Educação baiana", diz Rowenna Brito

Rowenna Brito garante que rede estadual precisa cumprir os 200 dias letivos de aula

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

06/11/2025 - 9:21 h | Atualizada em 06/11/2025 - 9:36
Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito
Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito -

A secretária de Educação do Estado da Bahia (SEC), Rowenna Brito, esclareceu na manhã desta quinta-feira, 6, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, que não existe rodízio de aula na rede escolar.

"Não tem aval nosso, nem é de nosso conhecimento. Eventualmente, pode acontecer obras em algumas unidades, mas isso é negociado e reposto para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos", disse a titular da pasta.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A 'lei dos 200 dias letivos' refere-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece um mínimo de 200 dias letivos e 800 horas anuais para a educação básica e superior.

Leia Também:

Rowenna Brito destaca impacto do ‘Aulão Prepara Enem’ na Arena A TARDE
Integrantes de facção do Rio de Janeiro são baleados em Porto Seguro
Demissão revertida encerra greve dos trabalhadores da Núcleo

O assunto veio à tona após uma denúncia de pais feita ao Portal A TARDE sobre um eventual rodízio de aulas em algumas escolas estaduais de Salvador. Segundo a queixa, os estudantes, por vezes, tinham aulas de uma determinada matéria, mas eram liberados de outras.

Aulão na Arena A TARDE

A Arena A TARDE recebe nesta quinta-feira, 6, o ‘Aulão Prepara Enem’, ação inédita que promete marcar a reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, mobilizando 120 mil estudantes da rede estadual em diversos municípios da Bahia.

"No nordeste, a Bahia teve o maior número de inscritos no úlitmo Enem. Fomos também o terceiro Estado com o maior número de aprovados e a quarta colocação em relação a ter as melhores notas. A gente quer que domingo eles cheguem preparados, pois estudaram o ano todo para isso",

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

200 dias de aula Bahia Educação obras na educação Rowenna Brito unidades escolares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

x