"Não existe rodízio de aulas na Educação baiana", diz Rowenna Brito

Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A secretária de Educação do Estado da Bahia (SEC), Rowenna Brito, esclareceu na manhã desta quinta-feira, 6, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, que não existe rodízio de aula na rede escolar.

"Não tem aval nosso, nem é de nosso conhecimento. Eventualmente, pode acontecer obras em algumas unidades, mas isso é negociado e reposto para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos", disse a titular da pasta.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A 'lei dos 200 dias letivos' refere-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece um mínimo de 200 dias letivos e 800 horas anuais para a educação básica e superior.



O assunto veio à tona após uma denúncia de pais feita ao Portal A TARDE sobre um eventual rodízio de aulas em algumas escolas estaduais de Salvador. Segundo a queixa, os estudantes, por vezes, tinham aulas de uma determinada matéria, mas eram liberados de outras.

Aulão na Arena A TARDE

A Arena A TARDE recebe nesta quinta-feira, 6, o ‘Aulão Prepara Enem’, ação inédita que promete marcar a reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, mobilizando 120 mil estudantes da rede estadual em diversos municípios da Bahia.

"No nordeste, a Bahia teve o maior número de inscritos no úlitmo Enem. Fomos também o terceiro Estado com o maior número de aprovados e a quarta colocação em relação a ter as melhores notas. A gente quer que domingo eles cheguem preparados, pois estudaram o ano todo para isso",