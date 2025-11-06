Brasil conquista tricampeonato da Copa do Mundo de Taekwondo

Brasil vence Copa do Mundo por equipes de Taekwondo - Foto: Divulgação/CBTKD

A seleção brasileira de taekwondo confirmou sua hegemonia na modalidade ao conquistar, nesta quinta-feira, 6, a Copa do Mundo por equipes, considerada a competição de países mais importante do planeta. A vitória veio diante da Coreia do Sul, berço do taekwondo, pelo placar de 2 a 0, em Wuxi, na China.

O time brasileiro contou com os campeões mundiais individuais Maria Clara Pacheco e Henrique Marques, além dos medalhistas de prata Edival Pontes e Milena Titoneli, e dos atletas Paulo Ricardo e Allif Barreto.

A conquista por equipes acontece apenas dez dias depois de a seleção ter garantido quatro medalhas no Mundial individual, onde o Brasil ficou em terceiro no quadro geral, com dois ouros e dois bronzes.

Esta é a terceira vez consecutiva que o Brasil vence a Copa do Mundo por equipes, repetindo os títulos de 2023 e 2024. No caminho para o ouro, o Brasil superou o Cazaquistão nas quartas de final e derrotou o Uzbequistão na semifinal.

A competição por equipes não faz parte do programa oficial das Olimpíadas, embora tenha sido disputada em Paris 2024 no formato de exibição, sem validade para medalhas. No regulamento, cada confronto é dividido em três rounds de três minutos, e o país que vencer dois deles garante a vitória.

Os atletas se alternam durante o round, com substituições constantes, e o chute giratório na cabeça, que vale cinco pontos, é o golpe mais valorizado. A vitória sobre a Coreia no segundo round foi garantida com um golpe decisivo no último segundo.