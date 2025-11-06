CONFLITO
Pivô de polêmica com Ancelotti, Oswaldo de Oliveira diz: "Não vou me desculpar"
Após climão no Fórum Brasileiro de Treinadores, Oswaldo de Oliveira explica que fala foi tirada de contexto
Por Téo Mazzoni
O treinador Oswaldo de Oliveira se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, na última terça-feira, 4. O episódio ocorreu durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e gerou um verdadeiro “climão” entre os dois profissionais.
Na ocasião, diante da presença de Ancelotti — que foi convidado para receber uma homenagem — Oswaldo de Oliveira afirmou o desejo de voltar a ter um profissional brasileiro no comando da Seleção, o que gerou desconforto no treinador italiano.
Após o episódio, Oswaldo de Oliveira usou as redes sociais para explicar o caso, negando que precisasse se desculpar por “algo que não falou”. Segundo o treinador, sua fala foi tirada de contexto, dando origem à polêmica.
Não vou me desculpar por algo que eu não falei
Na publicação, Oswaldo afirmou que torce para que Ancelotti tenha muita boa sorte na Copa do Mundo e conquiste o título. Ele também destacou que, entre todas as opções de treinadores estrangeiros, considera o italiano o melhor do mundo: “Como eu disse para ele: o acho o melhor do mundo”.
“Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção Brasileira, especialmente, seja um brasileiro”, explicou, garantindo que seu objetivo era valorizar o treinador nacional: “Eu quis valorizar, com a minha fala, o valor do treinador brasileiro”.
Mesmo após os esclarecimentos, Oswaldo questionou: “Qual é o problema de eu achar que a Seleção Brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro?”, e classificou as críticas como “infundadas, agressivas e pejorativas”.
Veja a publicação:
Diretor da FBTF se pronuncia
O diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF), Alfredo Sampaio, repudiou os comentários e o comportamento de Oswaldo.
“A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria”, escreveu a entidade.
