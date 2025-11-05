Ancelotti se irrita com críticas a técnicos estrangeiros em evento na CBF

Falas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros causaram desconforto em Carlo Ancelotti e geraram um verdadeiro climão na sede da CBF. - Foto: YUICHI YAMAZAKI / AFP

A chegada do técnico Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira segue dando o que falar — mesmo quase sete meses após assumir o cargo. Nesta terça-feira, 4, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o italiano foi o centro de um verdadeiro “climão” causado por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira.

Veja:

Durante o evento, os treinadores brasileiros protagonizaram uma cena constrangedora ao, na presença de Ancelotti, se mostrarem contrários à “invasão” de técnicos estrangeiros no futebol nacional. Oswaldo de Oliveira, inclusive, chegou a afirmar, diante do italiano, que torce para que um profissional brasileiro volte a comandar a Seleção Brasileira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a ESPN, Carlo Ancelotti ficou “bastante incomodado” com as declarações de Leão e Oswaldo, principalmente porque havia comparecido ao evento — organizado pela Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) — apenas para receber uma homenagem. O fórum ocorreu no prédio onde o treinador trabalha diariamente, o que tornou o episódio ainda mais desconfortável.

Diante do constrangimento, a CBF precisou contornar a situação com Ancelotti. O técnico italiano foi chamado ao palco e se viu diante de uma cena classificada por muitos como “vexatória”. A entidade, no entanto, não teve participação direta na organização do evento, apenas cedeu o espaço, conforme revelou a ESPN.

Além do desconforto de Ancelotti e do descontentamento da CBF, o diretor da FBTF, Alfredo Sampaio, repudiou as declarações — especialmente as de Oswaldo de Oliveira: “Fica aqui registrado — sei que isso vai chegar nele (Oswaldo de Oliveira) e faço questão de que chegue — meu repúdio pela postura inadequada que ele teve em um evento tão importante”.

Sampaio também reforçou a gravidade da situação: “Por causa de uma pessoa (Oswaldo de Oliveira) que não teve equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que não poderia ser dito. Fica aqui meu repúdio pessoal. As pessoas têm que entender onde estão. Nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu e não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento", finalizou.