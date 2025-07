Edufba lança o 5º volume da série “História da Medicina na Bahia"

História da Medicina: a história da Bahia contada pelas lutas em saúde - Foto: Divulgação

A Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba) lança no dia 9 de julho, às 17h, o quinto volume da série História da Medicina da Bahia com um debate no Auditório 3 da Faculdade de Medicina da UFBA, no Vale do Canela.

Intitulado História da Medicina: a história da Bahia contada pelas lutas em saúde, o novo livro será apresentado na roda de conversa “As lutas em saúde na Bahia: dos ossos aos vestígios para uma história da medicina”. Após o evento, às 18h30, o público poderá adquirir exemplares e participar das comemorações no Espaço Cultural Cardozão.

O debate contará com a mediação do professor Eduardo Borges dos Reis e destacará os capítulos 8, 11, 13 e 19, com os temas: “Para além da cor: a história dos albinos da Bahia”; “Empretecendo a doença falciforme: uma jornada de lutas contra os estigmas sociais”; “Saúde das marisqueiras”; “Efeito das condições de vida na saúde na Salvador do passado: os testemunhos dos ossos”, respectivamente. Participarão do debate representantes da Associação das Marisqueiras, da Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme (ABADFAL) e da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (Apalba).

O livro conta com a colaboração de estudantes de diversas áreas da UFBA, como Medicina, História, Ciências Sociais e Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Desse conjunto de escritores, nasce um livro que busca apresentar uma visão ampla sobre alguns dos movimentos sociais em torno de questões da saúde, a partir de recortes sociais, históricos, médicos e políticos, com maior enfoque para o estado da Bahia.

O livro buscou dar voz a movimentos ainda negligenciados ou pouco conhecidos pela sociedade e originou 20 capítulos envolventes, que exploram temas diversos, como a história da loucura, leishmaniose, cegueira e alcoolismo na Bahia, sobreviventes da febre amarela, o renascimento do parto natura, entre outros.