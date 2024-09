Einstein abre vagas para médicos e enfermeiros no Hospital Ortopédico

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, que conta com 212 leitos, já é o maior do país em número de vagas disponíveis para a população - Foto: Divulgação: HOEB

O Einstein, responsável pela gestão do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade que é 100% SUS, está contratando médicos especialistas em ortopedia, pediatria e pediatria intensiva, além de enfermeiro para navegação cirúrgica. A abertura das vagas visa ampliar o atendimento da unidade para acolher o aumento da demanda no Estado.

Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira (30/08) pelo site www.einstein.br/carreiras, na aba “trabalhe conosco”, onde também terão acesso às informações sobre os requisitos e atribuições de cada vaga. As etapas do processo incluem análise curricular, prova e entrevista com o gestor.

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, que conta com 212 leitos, já é o maior do país em número de vagas disponíveis para a população. A unidade está equipada com a mais moderna



tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Em apenas cinco meses de funcionamento, já foram realizadas mais de 2.300 cirurgias e 2.285 vagas foram cedidas para a regulação de urgências.

Sobre o Hospital Ortopédico do Estado

Inaugurado em 04 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema de Regulação Ambulatorial em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.

O Hospital Ortopédico do Estado é a primeira unidade hospitalar administrada pelo Einstein na região Nordeste. Fundado em 1955, o Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à assistência à saúde, ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social, e trabalha para melhorar a equidade da saúde no país.