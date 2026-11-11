El Niño: calor extremo e estiagem colocam a Bahia em alerta

Com temperaturas acima de 40º causando risco à saúde, episódios de chuvas intensas e estiagem que levou 110 municípios da Bahia a decretar situação de emergência – conforme dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) –, o El Niño já impacta o Estado. A estratégia da Bahia para lidar com o fenômeno climático combina comunicação direta com a população, para mitigar riscos, e ações emergenciais de contenção de danos.

A estimativa é de que o El Niño pode provocar cerca de 1,2 mil mortes na Bahia até fevereiro de 2027, conforme levantamento do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago. O Estado está entre aqueles com maior número de mortes projetadas no país, sendo superado apenas pelo Pará, com previsão de 2,3 mil mortes, e Maranhão, com mais 1,3 mil. A Bahia tem estimativa semelhante à do Amazonas.

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As regiões Norte e Nordeste devem ser as mais impactadas pelo fenômeno que tem expectativa de deixar 13,3 mil óbitos no Brasil.

O superintendente da Sudec, Osny Bomfim, destaca o contato com a população como uma ferramenta de proteção diante das decorrências do El Niño. Ele aponta que nos últimos dias já foram emitidos alertas de altas temperaturas para os territórios do semiárido por meio do Whatsapp, além de divulgação em rádios sobre o calor extremo.

Nesse contexto, a recomendação é que se evite a exposição ao sol em horários mais quentes, como entre 10h e 16h. A indicação vale especialmente para pessoas com mais de 60 anos, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com comorbidades que ampliem a vulnerabilidade ao calor.

As medidas para enfrentar a estiagem incluem a recuperação de poços e a operação carro-pipa, inclusive com suporte da Secretaria Nacional de Defesa Civil.

“Esse aumento de mortes previsto para a Bahia tem a ver com o que temos dialogado desde maio e implementado diversas ações nos territórios justamente para mitigar os efeitos do fenômeno na população baiana”, afirma Osny.

Outro impacto observado é a ocorrência de incêndios florestais nos territórios em que as ocorrências já são comuns neste período do ano por conta da baixa umidade e altas temperaturas. Porém, municípios que historicamente não têm esse perfil também têm lidado com essas ocorrências, de acordo com informações da Sudec.

Impacto e previsão

Os efeitos do El Niño já foram observados no mês de outubro no centro-oeste baiano com temperaturas acima dos 40ºC em boa parte do mês e chegando a 41,8ºC em Rio do Pires, conforme informações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Eventos meteorológicos extremos foram registrados no estado, como queda de granizo em Monte Santo e vendavais em localidades como o distrito de Gonçalo, em Caém. Já em grande parte do litoral baiano houve precipitações abaixo da média e volume próximo à normalidade no resto do estado, enquanto as temperaturas seguiram elevadas por toda a Bahia.

A previsão do Inema para o período de novembro a janeiro é de que a temperatura do ar permaneça acima da média em toda a Bahia e no Nordeste. Com relação às chuvas, a expectativa é de precipitações dentro ou abaixo da média na faixa leste, no centro-sul e no oeste do estado. Já o centro-norte e o nordeste do estado estão fora do período chuvoso.

Os efeitos do fenômeno preocupam pelas consequências para a saúde, indica o meteorologista e pesquisador colaborador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), Danielson Neves. Ele aponta que o aumento das temperaturas e a redução da umidade do ar podem provocar desconforto térmico e desidratação, com consequências para a saúde cardiovascular e renal.

El Niño

O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, provocando alterações na circulação atmosférica e nos padrões de chuva e temperatura em diversas regiões do planeta. Assim o mestre em ciências ambientais e docente da Wyden, Lucas de Lucena Rocha, define o fenômeno climático. Ele explica ainda que o Super El Niño é o nome usado quando esse fenômeno atinge intensidade excepcional, com níveis muito elevados de aquecimento.

O efeito disso tudo varia conforme a região do globo, mas pode provocar secas em algumas áreas e chuvas intensas em outras, além do aumento das temperaturas.

Para o ambientalista, a redução do horário das aulas da rede municipal em Paulo Afonso, no norte da Bahia, por conta da forte onda de calor é emblemática do impacto das condições climáticas no funcionamento das cidades. A medida deve durar até dezembro no município.

“Isso evidencia a necessidade de repensarmos a forma como projetamos nossas cidades e edificações”, afirma. Ele destaca ainda que as populações mais vulneráveis, que vivem em habitações precárias e bairros com pouca arborização e infraestrutura, são (e serão) as mais afetadas pelas consequências do fenômeno climático.

Planos contingenciais são pouco acessíveis

Apenas um município da Bahia conta com Plano de Contingência disponível para análise e auditoria, de acordo com investigação da plataforma Mare (Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño).

Através de busca feita no Diário Oficial, no site das prefeituras e na internet de forma geral, os pesquisadores da plataforma encontraram apenas a estratégia de Feira de Santana. Conforme nota da Mare, Salvador cita a Operação Chuva 2026 e o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), que não foi encontrado pela plataforma.

Menos de 100 municípios do Estado declararam possuir planos de contingência, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e do Índice de Capacidade Municipal.

A cientista climática e criadora do Mare, Patricia Ferrini Rodrigues, aponta que esses documentos não publicados online não quer dizer que eles não existam.

“Se é difícil encontrar esses planos também vai ser difícil ler, avaliar e cobrar e a consequência é que fica difícil entender o estado de preparação do país em termos desses planos, que são os documentos mais básicos que existem para essa preparação”, afirma.

O superintendente da Sudec, Osny Bomfim, destaca o estabelecimento da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil – por meio da Lei 14.882/2025 – como um guia para os municípios. Ele ressalta que ainda aguarda a publicação do decreto regulamentador da política, que deverá detalhar as diretrizes para que as administrações municipais avancem nas ações de proteção e defesa civil.

Patrícia explica que é justamente o Plano de Contingência que determina em uma emergência quem vai fazer o quê, onde ficam os abrigos, o que existe à disposição do município em termos de recursos, materiais, ferramentas e como a população vai ser avisada.

Dos 5.571 municípios brasileiros, apenas 284 possuem planos de contingência disponíveis publicamente. A plataforma Mare foi lançada hoje, 11, com foco na antecipação e resposta ao El Niño e reúne informações sobre a preparação dos governos, atuação da defesa civil, saúde pública e financiamento.