Elefante-marinho é encontrado em rio entre Ilhéus e Itabuna

O animal segue sendo monitorado pelo Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) - Foto: Instituto Mamíferos Aquáticos

Nesta quinta-feira, 31, um elefante-marinho foi encontrado no rio Cachoeira, entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com análise do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), o animal é macho, jovem e pesa quase 300 kg, segundo informações trazidas por matéria do Portal G1.

O animal tem como habitat natural as águas geladas da Antártida e é encontrado comumente também em colônias na Argentina, em áreas com geleiras.

Segundo o IMA, a suspeita é que o elefante-marinho pode ter vindo do país vizinho até o sul da Bahia acidentalmente. O animal segue sendo monitorado pelo Instituto junto a outros órgãos ambientais.

Outro fator apontado pelo IMA é a influência das mudanças climáticas e a maior presença da espécie no litoral brasileiro. Cada vez mais comum, em maio deste ano um caso semelhante aconteceu em Ituberá, no baixo-sul da Bahia. Quando uma fêmea deu à luz um filhote no litoral de Santa Catarina pela primeira vez.

A veterinária Adriana Colosio, que atua no IMA, também ao portal G1, alertou para o cuidado ao encontrar um elefante-marinho em praias ou rios.

Ela disse que é necessário manter distância do animal e acionar entidades especializadas para que seja feito o resgate adequado. Além disso, não pode transmitir doenças aos humanos e vice-versa.