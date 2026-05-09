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FATALIDADE

"Eletricista" morre eletrocutado em subestação em Ipirá

Corpo de homem foi encontrado em contato com cabo de energia

Andrêzza Moura
Por

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Polícia apura as circunstâncias da morte
Polícia apura as circunstâncias da morte - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um homem morreu eletrocutado na manhã de sexta-feira, 8, dentro da subestação da Coelba localizada às margens da BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, em Ipirá, no centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como João Lenon Oliveira Santos, mais conhecido como Eletricista.

Segundo informações da 98ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a guarnição foi acionada, por volta das 9h, para verificar uma ocorrência no local. Ao chegarem à unidade, os policiais encontraram o corpo do rapaz caído no pátio da subestação.

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A vítima apresentava queimaduras graves nas mãos e, de acordo com a PM, um cabo da rede elétrica ainda estava em contato com o corpo no momento da chegada dos agentes. A área foi isolada até a realização da perícia.

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As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil. A apuração deve esclarecer o que levou João Lenon a entrar em contato com a rede de alta tensão e se o caso tem relação com acidente de trabalho, falha técnica ou outra situação. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

Bahia Descaraga elétrica eletrocutado

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