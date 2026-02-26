Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Pintor morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na Bahia

A intensidade do choque arremessou a vítima ao telhado da casa vizinha

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/02/2026 - 7:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Pintor morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na Bahia
-

Um pintor, de 51 anos, morreu nesta quarta-feira, 25, enquanto realizava um trabalho no telhado de uma casa na Rua Genário Lobão, próximo ao Estádio Municipal Antônio Sereia, no município de Valença, no baixo sul da Bahia. Eduardo Cruz de Jesus sofreu uma descarga elétrica e foi a óbito na hora.

A intensidade do choque arremessou a vítima ao telhado da casa vizinha. Ao presenciarem a cena, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou, já o encontrou sem vida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Hospital alagado e ruas destruídas: chuvas causam estragos na Bahia
Denúncia aponta favorecimento em concurso público de Taperoá
Mais de 60 carros desviados em ação criminosa são recuperados na Bahia

Detalhes da investigação

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Valença como morte acidental de trabalho, no entanto, a investigação vai seguir a fim de esclarecer as circunstâncias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente de trabalho choque elétrico corpo de bombeiros perícia Polícia Civil valença

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

x