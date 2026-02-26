ACIDENTE
Pintor morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na Bahia
A intensidade do choque arremessou a vítima ao telhado da casa vizinha
Por Luiza Nascimento
Um pintor, de 51 anos, morreu nesta quarta-feira, 25, enquanto realizava um trabalho no telhado de uma casa na Rua Genário Lobão, próximo ao Estádio Municipal Antônio Sereia, no município de Valença, no baixo sul da Bahia. Eduardo Cruz de Jesus sofreu uma descarga elétrica e foi a óbito na hora.
A intensidade do choque arremessou a vítima ao telhado da casa vizinha. Ao presenciarem a cena, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou, já o encontrou sem vida.
Detalhes da investigação
Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para realizar a perícia e a remoção do corpo.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Valença como morte acidental de trabalho, no entanto, a investigação vai seguir a fim de esclarecer as circunstâncias.
