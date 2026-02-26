Pintor morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

Um pintor, de 51 anos, morreu nesta quarta-feira, 25, enquanto realizava um trabalho no telhado de uma casa na Rua Genário Lobão, próximo ao Estádio Municipal Antônio Sereia, no município de Valença, no baixo sul da Bahia. Eduardo Cruz de Jesus sofreu uma descarga elétrica e foi a óbito na hora.

A intensidade do choque arremessou a vítima ao telhado da casa vizinha. Ao presenciarem a cena, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou, já o encontrou sem vida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes da investigação

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Valença como morte acidental de trabalho, no entanto, a investigação vai seguir a fim de esclarecer as circunstâncias.