Em um ano, Hospital Estadual Costa das Baleias contabiliza mais de 100 mil atendimentos

O HECB conta com 180 leitos - Foto: Divulgação

Durante o primeiro ano de funcionamento, o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), localizado em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, alcançou a marca de mais de 100 mil atendimentos médicos e multiprofissionais, contabilizado 6.583 cirurgias, 170.377 exames e procedimentos, além de 8.107 atendimentos oncológicos.

Os serviços prestados pela unidade alcançaram um índice de aprovação de 92%, conforme dados da pesquisa de satisfação conduzida pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

“É muito bom a gente ver que o Costa das Baleias não apenas nos trouxe os resultados esperados para a região, como também obteve uma grande aprovação da população. Isso mostra a importância da estratégia do Governo do Estado de regionalização e interiorização da saúde, oferecendo ao povo um serviço de maior eficiência e, consequentemente, de resolutividade nos atendimentos”, avaliou a secretária de saúde da Bahia, Roberta Santana.

O Hospital conta com 180 leitos — incluindo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — o hospital é pioneiro ao oferecer a primeira UTI pediátrica do Extremo Sul baiano .Ao longo do período, a unidade também zerou a fila de consultas oncológicas no Extremo Sul do estado.

Tecnologia e Educação

A estrutura tecnológica do HECB permite a realização de procedimentos e diagnósticos de alta complexidade, com foco em técnicas minimamente invasivas, como as realizadas nos serviços de Hemodinâmica e Neurocirurgia.

Além da atuação assistencial, o HECB ainda se consolidou como um polo de formação profissional, por meio da oferta de Programas de Residência Médica. Em abril, foi iniciada a primeira turma com especialidades em Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia e Cirurgia Geral.

Como ser atendido

O atendimento é realizado mediante encaminhamento pela Central Estadual de Regulação (SUREM e Lista Única) ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A unidade é referência para 21 municípios da região e atende a uma população superior a 800 mil habitantes, oferecendo, de forma integral pelo SUS, uma ampla gama de especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, neurologia e traumatologia..