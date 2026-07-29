EMAB estreia “Sabor & Saber” com debates sobre negócios e música

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A Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) estreia a primeira edição do projeto “Sabor & Saber”. Voltado para magistrados e convidados, o evento acontece no dia 30 de julho, a partir das 16h30, na Casa do Magistrado, em Piatã.

Com o tema de estreia “Reforma da Previdência, Migração de Regime e Planejamento Financeiro do Magistrado”, o projeto realizará a união de discussões sobre atuação profissional e integração entre magistrados, com muita música.

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Dentre os palestrantes do evento estão o juiz Eldsamir Mascarenhas, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab); o diretor de Recursos Humanos, André Menezes, e o coordenador de Assuntos Previdenciários, Vladimir Oliveira, ambos do TJBA.

Estarão presentes também o gerente de Negócios da PrevNordeste, Antônio Rodrigues; e o representante do escritório de investimentos RGC/XP, Gabriel Castelo Branco.

Ao final das palestras, os magistrados e convidados participarão de um “show de talentos”, com espaço livre para cantoria e poemas, acompanhados de uma banda, seguido de um coquetel.

“O Sabor & Saber nasce com a missão de promover reflexões sobre temas de interesse da magistratura, sempre em um ambiente propício ao diálogo, e com espaço para a manifestação artística dos colegas”, diz o diretor-geral da Emab, desembargador Jatahy Júnior.