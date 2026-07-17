Embasa rescinde contratos com empresa por falhas na prestação de serviços

Siga o A TARDE no Google

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) rescindiu os contratos firmados com a empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda. após identificar descumprimentos contratuais recorrentes que, segundo a companhia, comprometiam a execução dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto.

A medida abrange contratos que atendem Salvador, Simões Filho e municípios vinculados às unidades regionais da Embasa em Camaçari, Vitória da Conquista e Itabuna.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a empresa, a decisão foi motivada por atrasos na execução dos serviços, pendências operacionais e outras obrigações contratuais não cumpridas, mesmo após notificações, acompanhamento da fiscalização e adoção das medidas previstas nos contratos.

A Embasa informou que o processo de rescisão foi conduzido conforme a legislação vigente, assegurando à empresa contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o processo administrativo.

Para evitar impactos na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a companhia informou que iniciou a contratação emergencial de empresas substitutas. Segundo a Embasa, os novos contratos terão caráter temporário até a conclusão do processo de contratação definitiva das novas prestadoras.