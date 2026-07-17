Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Embasa rescinde contratos com empresa por falhas na prestação de serviços

Decisão foi motivada por descumprimentos contratuais recorrentes

Redação
Por Redação
Empresa Baiana de Águas e Saneamento
Empresa Baiana de Águas e Saneamento - Foto: Alberto Freitas | Divulgação Embasa

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) rescindiu os contratos firmados com a empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda. após identificar descumprimentos contratuais recorrentes que, segundo a companhia, comprometiam a execução dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto.

A medida abrange contratos que atendem Salvador, Simões Filho e municípios vinculados às unidades regionais da Embasa em Camaçari, Vitória da Conquista e Itabuna.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a empresa, a decisão foi motivada por atrasos na execução dos serviços, pendências operacionais e outras obrigações contratuais não cumpridas, mesmo após notificações, acompanhamento da fiscalização e adoção das medidas previstas nos contratos.

A Embasa informou que o processo de rescisão foi conduzido conforme a legislação vigente, assegurando à empresa contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o processo administrativo.

Leia Também:

DINHEIRO PÚBLICO

Contrato de R$ 1,6 milhão do São João de Euclides da Cunha entra na mira do MP
Contrato de R$ 1,6 milhão do São João de Euclides da Cunha entra na mira do MP imagem

ELEIÇÕES

Deputado baiano nega filiação ao DC e acusa partido de agir sem autorização
Deputado baiano nega filiação ao DC e acusa partido de agir sem autorização imagem

MOBILIDADE URBANA

Novas vias encurtam o caminho entre bairros de Salvador e a BR-324
Novas vias encurtam o caminho entre bairros de Salvador e a BR-324 imagem

Para evitar impactos na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a companhia informou que iniciou a contratação emergencial de empresas substitutas. Segundo a Embasa, os novos contratos terão caráter temporário até a conclusão do processo de contratação definitiva das novas prestadoras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Embasa

Relacionadas

Mais lidas