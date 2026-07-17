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DINHEIRO PÚBLICO

Contrato de R$ 1,6 milhão do São João de Euclides da Cunha entra na mira do MP

Vistória do órgão identificou indícios de serviços não executados nos festejos

Ane Catarine
Por
São João de Euclides da Cunha 2026
São João de Euclides da Cunha 2026 - Foto: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou na quinta-feira, 16, que a Prefeitura de Euclides da Cunha, no nordeste baiano, suspenda pagamentos de serviços da estrutura do São João de 2026 que não tenham sido comprovadamente entregues.

Após uma vistoria, o órgão apontou falhas na montagem das estruturas e um possível prejuízo de mais de R$ 251 mil aos cofres públicos.

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A fiscalização analisou um contrato de R$ 1,6 milhão firmado pelo município com a empresa Angelo Som e Entretenimento para a instalação de palco, iluminação, sonorização, camarins, banheiros químicos, geradores, trio elétrico e outros equipamentos utilizados na festa.

Segundo o parecer técnico do MP-BA, parte dos itens previstos no contrato não teria sido instalada, enquanto outros teriam sido entregues em quantidade menor ou em condições diferentes das previstas.

Por isso, o órgão recomendou o desconto ou bloqueio de R$ 251.190,80 nos pagamentos à empresa, valor referente aos serviços que, segundo o Ministério Público, não tiveram a execução comprovada.

O que o Ministério Público encontrou?

A vistoria do MP-BA, realizada com registros fotográficos georreferenciados, apontou problemas em diferentes estruturas utilizadas durante o São João:

  • Falta de acessibilidade: nenhum banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCDs) teria sido instalado, apesar da previsão contratual
  • Estruturas diferentes do contratado: o trio elétrico teria sido usado em apenas um dos dias previstos, e o camarote House Mix teria sido montado com um andar a menos do que o previsto
  • Riscos de segurança: foram encontrados toldos e coberturas danificados, além de estruturas elétricas expostas
  • Problemas no palco e camarins: o MP apontou atraso na montagem do palco e equipamentos de ar-condicionado com potência inferior à contratada

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Falha na fiscalização e notas fiscais genéricas

Além dos problemas físicos, o MP aponta uma falha grave na gestão do dinheiro público: a Prefeitura de Euclides da Cunha, sob gestão do prefeito Heldinho Macedo (PDT), estaria aceitando notas fiscais genéricas.

O prefeito de Euclides da Cunha, Heldinho Macedo (PDT)
O prefeito de Euclides da Cunha, Heldinho Macedo (PDT) - Foto: Divulgação

Segundo os promotores, as notas apenas listam "estrutura de palco, som e luz", sem dizer a quantidade exata de cada item ou o tempo de uso, o que impede a conferência do que realmente foi entregue.

O Ministério Público constatou ainda que os fiscais designados pela prefeitura não emitiram relatórios de medição nem exigiram correções durante o evento.

O que o MP pediu à prefeitura?

Na recomendação, o Ministério Público pediu que o município não realize pagamentos referentes a serviços que não tenham sido executados ou que apresentem divergências em relação ao contrato.

O órgão também solicitou a abertura de um processo administrativo para avaliar possíveis punições à empresa contratada pelas falhas identificadas.

A Prefeitura de Euclides da Cunha terá cinco dias úteis para informar ao MP quais medidas foram adotadas.

A reportagem procurou a Prefeitura de Euclides da Cunha para comentar a recomendação do Ministério Público. O espaço permanece aberto para manifestação.

Quanto Euclides da Cunha gastou no São João de 2026?

Segundo dados consultados por A TARDE junto ao Ministério Público, a Prefeitura de Euclides da Cunha contratou 17 atrações musicais para o São João deste ano, com investimento total de R$ 4,63 milhões.

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Euclides da Cunha MP-BA São João 2026

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