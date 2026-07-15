FARRA DAS DIÁRIAS
Câmara de Mata de São João gasta quase R$ 900 mil com viagens em 3 meses
Destinos dos vereadores incluíram Aracaju, Maceió e Portugal
Em um intervalo inferior a 90 dias, entre maio e julho de 2026, a Câmara Municipal de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, desembolsou R$ 863.128,98 apenas com o pagamento de diárias de viagens para vereadores e servidores.
Os destinos dos parlamentares incluíram Aracaju (SE), Maceió (AL) e Portugal.
O volume de gastos chama a atenção não apenas pelas cifras, mas pelo fato de que as mesmas empresas contratadas para ministrar os treinamentos fora do estado oferecem os mesmos cursos em Salvador, a pouco mais de 60 quilômetros de Mata de São João.
A reportagem procurou a Câmara Municipal de Mata de São João, e aguarda resposta aos questionamentos.
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Quem são os beneficiados pelas diárias?
Ao todo, pelo menos 50 pessoas foram beneficiadas pela concessão de diárias no período. Confira:
Caminho do dinheiro
As despesas dividem-se em três eventos realizados no período de menos de três meses
Aracaju (SE) — Maio
- Evento: 82º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal, organizado pelo Instituto Brasileiro de Cursos Municipais (IBCM).
- Período: 25 a 30 de maio.
- Custo total em diárias: Mais de R$ 210 mil.
Portugal (Europa) — Junho
- Evento: Missão técnica institucional na República Portuguesa.
- Participantes: 13 vereadores titulares.
- Período: Viagem iniciada em 20 de junho.
- Custo total em diárias: Superior a R$ 356 mil (pagos em euros).
Maceió (AL) — Julho
- Evento: 5º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, promovido pela empresa Life Cursos.
- Período: 6 a 11 de julho.
- Custo total em diárias: Cerca de R$ 296 mil.