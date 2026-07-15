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FARRA DAS DIÁRIAS

Câmara de Mata de São João gasta quase R$ 900 mil com viagens em 3 meses

Destinos dos vereadores incluíram Aracaju, Maceió e Portugal

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa de um avião da companhia aerea Gol pousando no Aeroporto Internacional de Salvador
Imagem ilustrativa de um avião da companhia aerea Gol pousando no Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em um intervalo inferior a 90 dias, entre maio e julho de 2026, a Câmara Municipal de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, desembolsou R$ 863.128,98 apenas com o pagamento de diárias de viagens para vereadores e servidores.

Os destinos dos parlamentares incluíram Aracaju (SE), Maceió (AL) e Portugal.

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O volume de gastos chama a atenção não apenas pelas cifras, mas pelo fato de que as mesmas empresas contratadas para ministrar os treinamentos fora do estado oferecem os mesmos cursos em Salvador, a pouco mais de 60 quilômetros de Mata de São João.

A reportagem procurou a Câmara Municipal de Mata de São João, e aguarda resposta aos questionamentos.

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Quem são os beneficiados pelas diárias?

Ao todo, pelo menos 50 pessoas foram beneficiadas pela concessão de diárias no período. Confira:

Imagem ilustrativa da imagem Câmara de Mata de São João gasta quase R$ 900 mil com viagens em 3 meses
Imagem ilustrativa da imagem Câmara de Mata de São João gasta quase R$ 900 mil com viagens em 3 meses

Caminho do dinheiro

As despesas dividem-se em três eventos realizados no período de menos de três meses

Aracaju (SE) — Maio

  • Evento: 82º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal, organizado pelo Instituto Brasileiro de Cursos Municipais (IBCM).
  • Período: 25 a 30 de maio.
  • Custo total em diárias: Mais de R$ 210 mil.

Portugal (Europa) — Junho

  • Evento: Missão técnica institucional na República Portuguesa.
  • Participantes: 13 vereadores titulares.
  • Período: Viagem iniciada em 20 de junho.
  • Custo total em diárias: Superior a R$ 356 mil (pagos em euros).

Maceió (AL) — Julho

  • Evento: 5º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, promovido pela empresa Life Cursos.
  • Período: 6 a 11 de julho.
  • Custo total em diárias: Cerca de R$ 296 mil.
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Capacitação e Treinamento Diárias de Viagem Eventos Municipais Gastos públicos Mata de São João transparência pública

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