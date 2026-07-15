Câmara de Mata de São João gasta quase R$ 900 mil com viagens em 3 meses

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Em um intervalo inferior a 90 dias, entre maio e julho de 2026, a Câmara Municipal de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, desembolsou R$ 863.128,98 apenas com o pagamento de diárias de viagens para vereadores e servidores.

Os destinos dos parlamentares incluíram Aracaju (SE), Maceió (AL) e Portugal.

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O volume de gastos chama a atenção não apenas pelas cifras, mas pelo fato de que as mesmas empresas contratadas para ministrar os treinamentos fora do estado oferecem os mesmos cursos em Salvador, a pouco mais de 60 quilômetros de Mata de São João.

A reportagem procurou a Câmara Municipal de Mata de São João, e aguarda resposta aos questionamentos.

Quem são os beneficiados pelas diárias?

Ao todo, pelo menos 50 pessoas foram beneficiadas pela concessão de diárias no período. Confira:

Caminho do dinheiro

As despesas dividem-se em três eventos realizados no período de menos de três meses

Aracaju (SE) — Maio

Evento: 82º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal, organizado pelo Instituto Brasileiro de Cursos Municipais (IBCM).

82º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal, organizado pelo Instituto Brasileiro de Cursos Municipais (IBCM). Período: 25 a 30 de maio.

Custo total em diárias: Mais de R$ 210 mil.

Portugal (Europa) — Junho

Evento: Missão técnica institucional na República Portuguesa.

Participantes: 13 vereadores titulares.

Período: Viagem iniciada em 20 de junho.

Custo total em diárias: Superior a R$ 356 mil (pagos em euros).

Maceió (AL) — Julho