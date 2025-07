Emboscada? jovem é morto após marcar encontro pela internet

Ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil - Foto: Divulgação PM

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros na noite de terça-feira, 22, dentro de um carro no bairro Pedra do Descanso, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Felipe Moreno Santos Silva.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado por volta das 20h30, dentro de um veículo estacionado em frente ao condomínio Viva Mais Vila Olímpia Life 2. Felipe apresentava diversas perfurações provocadas por arma de fogo.

O que diz as investigações?

As investigações preliminares indicam que ele teria ido até o local para se encontrar com uma mulher com quem mantinha contato virtual. A polícia apura se o perfil da suposta mulher era verdadeiro, já que os dois nunca haviam se encontrado pessoalmente.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens em uma motocicleta se aproximando do veículo antes de efetuarem os disparos. Após fugirem, os suspeitos retornaram ao local e voltaram a atirar. A moto utilizada no crime possui registro de roubo, conforme informações das autoridades.

Agentes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sede) isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia. O celular da vítima foi recolhido e será periciado.

A Delegacia de Homicídios segue com as diligências para identificar os autores e esclarecer o que motivou o crime.