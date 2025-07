Mais de 10 lideranças do tráfico foram presas em regiões turísticas

O material indica o alto poder de fogo dos suspeitos e a complexidade das ações criminosas articuladas na região - Foto: Divulgação SSP

Onze integrantes de facções criminosas já foram localizados e presos através da Operação Vértice Zero, que mobiliza forças estaduais e federais da segurança pública na Bahia. As últimas três prisões ocorreram durante ações concentradas nos distritos de Caraíva e Barra Velha, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado.

A ofensiva faz parte de uma estratégia de inteligência integrada e repressão qualificada para desarticular organizações envolvidas em crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e assaltos.

Durante as diligências, foram apreendidos:

fuzis;

pistolas;

um rifle;

munições;

carregadores;

veículos;

entorpecentes.

O material indica o alto poder de fogo dos suspeitos e a complexidade das ações criminosas articuladas na região.

De acordo com as autoridades, o cerco contra os grupos armados continuará sendo intensificado nas áreas de atuação identificadas pelas investigações.

Como denunciar

A população pode colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima e segura por meio do Disque Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é garantido por lei.