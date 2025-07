Integrantes de facção são presos e arsenal é apreendido na Bahia

Dois dos suspeitos chegaram a atirar contra as equipes no momento da abordagem e foram baleados - Foto: Divulgação / SSP

Uma ação conjunta das forças de segurança da Bahia e da União resultou, na manhã desta quarta-feira, 23, na prisão de oito integrantes de facções criminosas no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no Extremo Sul do estado. A Operação Vértice, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), em parceria com a Polícia Federal, as Polícias Civil e Militar e a Força Nacional, tem como alvo organizações envolvidas com homicídios, tráfico de drogas e armas, invasão de territórios indígenas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, cinco fuzis, quatro pistolas, um rifle calibre 22 e uma espingarda foram apreendidos com os suspeitos. Também foram localizados drogas enterradas, rádios comunicadores, celulares, um tablete de maconha, papelotes da droga, pinos de cocaína e material usado na comercialização dos entorpecentes.

Operação conta com o uso de helicópteros, drones e efetivos em solo | Foto: Divulgação / SSP

Segundo a Polícia Federal, dois dos suspeitos chegaram a atirar contra as equipes no momento da abordagem e foram baleados. Outros três foram presos em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A operação conta com o uso de helicópteros, drones e efetivos em solo, que desde a madrugada cercam as localidades onde atuam os criminosos. As ações seguem em andamento em outros distritos de Porto Seguro.

“Seguiremos unindo esforços contra o crime organizado, com o trabalho incansável de preservar a proteção e os direitos aos povos originários”, afirmou o delegado Diego Gordilho, da Polícia Federal em Porto Seguro.

Já o secretário da SSP, Marcelo Werner, destacou que o combate às facções será intensificado em toda a Bahia. “Seguimos firmes na repressão a grupos criminosos que ameaçam comunidades e disputam territórios com violência”, disse.

A SSP reforça que denúncias sobre a localização de criminosos podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.