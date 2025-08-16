Empresa baiana conquista 1º lugar no Festival Élan 2025

Festival aconteceu em São Paulo - Foto: Zoom Imagem

A empresa baiana Prepare Mídia Soluções conquistou destaque no Festival Élan 2025, realizado nos dias 12 e 13 de agosto no Hotel D’Jaraguá, em São Paulo. O festival reuniu profissionais da comunicação para premiar as ideias mais criativas e impactantes do mercado, com 286 cases inscritos em 30 categorias.

A Prepare Mídia Soluções foi vencedora na categoria “Ativação de Marcas em Locais Públicos” com a campanha “Reboot OOH”, desenvolvida em parceria com Zoom Imagem, Initiative, Unilever e o Estaiado da Torre da Nova Lapa. O projeto chamou atenção por sua inovação e ousadia, envolvendo técnicos especializados, engenheiros e até o corpo de bombeiros, para instalar mais de 900 quilos em um estaiado de 40 metros de altura.

O sócio-fundador da Prepare Mídia Soluções, Erikson Assis, e o coordenador de planejamento, José Cosme, receberam cumprimentos da Nova Lapa. Segundo José Cosme, a vitória reforça o impacto de projetos criativos e bem executados, capazes de conectar marcas e pessoas de forma memorável.