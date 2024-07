Empresário baiano pilotava helicóptero que caiu em Goiás

Resgate de feridos em acidente com helicóptero que caiu na Lagoa da Jacuba - Foto: Bombeiros

O empresário baiano Ayrton Vargas, de 66 anos, pilotava o helicóptero que caiu, na última quinta-feira, 27, em uma lagoa no município de Água Fria, Goiás. Ele tem diversos empreedimentos na região turísticad de Porto Seguro (BA).

Ayrton foi levado para o Hospital de Base, em Brasília, com ferimentos graves, mas não corre risco de morte.

Além dele, estavam na aeronave os empresários Ricardo Emediato, de 38 anos, sócio fundador do grupo R2, uma produtora de eventos do Distrito Federal, e Lucas Batista, 32 anos, empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok. Os dois também estão internados.

A queda da aeronave, que decolou de Brasília, está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).