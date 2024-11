Empresário mineiro morre afogado em praia no sul da Bahia

O corpo de Joel Alves Teixeira foi resgatado e passou por perícia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus - Foto: Reprodução

Um empresário mineiro morreu após se afogar na Praia do Jairi, em Ilhéus, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no domingo, 20, e o turista estava acompanhado da esposa e da filha de nove anos.

Joel Alves Teixeira tinha 54 anos e era morador de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele e a família estavam hospedados em uma pousada próximo da praia do Jairi e, após curtir a manhã no local, retornariam para casa durante a tarde, no entanto, ele se afastou da família do momento em que o mar estava agitado.

O corpo de Joel Alves Teixeira foi resgatado e passou por perícia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Ainda no domingo, o corpo do empresário foi liberado para ser enterrado em Montes Claros.