50 aranhas são apreendidas em aeroporto do Brasil vindas da Bélgica

- Foto: Divulgação / IBAMA

Cinquenta aranhas-caranguejeiras foram apreendidas pelo IBAMA no Centro de Triagem Internacional dos Correios, em São Paulo. Os animais estavam escondidos entre roupas infantis, brinquedos, materiais escolares e alimentos em uma bagagem que havia chegado da Bélgica.

Segundo o IBAMA, a apreensão ocorreu durante uma operação realizada na última sexta-feira, 18, para combater o tráfico ilegal de animais silvestres.

O brasileiro responsável pela carga foi autuado e multado em R$ 12 mil por não possuir licença ambiental para a importação dos animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e no Decreto nº 6.514/2008.

Ainda de acordo com o IBAMA, as aranhas apreendidas foram encaminhadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantã, onde serão analisadas e, possivelmente, incluídas em projetos de pesquisa científica.

De janeiro a outubro de 2024, a operação Hermes apreendeu, apenas em São Paulo, mais de 8 mil espécies da fauna silvestre e exótica, além de subprodutos como 40 quilos de bexigas natatórias de peixes e 120 quilos de barbatanas de tubarão, segundo divulgou o IBAMA.