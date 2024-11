Posto de saúde tem atendimento suspenso após tiroteio na Suburbana

- Foto: Reprodução / Google Street View

Os atendimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) Antonio Lazzarotto, em Plataforma, foram suspensos na tarde desta segunda-feira, 21, após uma série de tiroteio que aconteceu na região conhecida como "Boiadeiro", também em Plataforma.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a decisão foi tomada para garantir a integridade dos servidores e pacientes acolhidos na unidade. Ainda de acordo com a SMS, o "atendimento será restabelecido quando a situação relacionada à segurança pública for normalizada na região".

Em imagens que circularam na internet, é possível ouvir os tiros de dentro da unidade de saúde.

Na tarde desta segunda-feira, um intenso tiroteio assustou motoristas que trafegavam na Avenida Afrânio Peixoto. Vídeos nas redes sociais mostram o momento de apreensão na região próxima a localidade do Boiadeiro.

Por conta do tiroteio, um grande congestionamento foi formado nas imediações do Parque São Bartolomeu. Outro vídeo mostra que motoristas invadindo o canteiro central e retornando por outro sentido da via. Além disso, passageiros que estavam em um ônibus também se jogaram no chão temendo ser alvo de bala perdida.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 14ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Boiadeiro. "Ao chegarem, os pms realizaram buscas em todo o entorno, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi intensificado na região."