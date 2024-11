Mulher é executada a tiros na casa de amiga no norte da Bahia

Caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens invadiram uma casa localizada na Rua 3, no bairro Coreia, em Juazeiro, no norte da Bahia, e atiraram contra uma mulher que conversava com um grupo de pessoas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher, identificada como Samara dos Santos Evangelista, de 39 anos, foi morta no domingo, 20. Segundo a PM, agentes da 73ª CIPM foram acionados e encontrou o corpo da mulher caído no chão.

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que câmeras de videomonitoramento da região estão sendo analisadas para identificar os autores do crime e o caso é investigado como homicídio.