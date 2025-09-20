Menu
Engavetamento entre 4 veículos deixa um morto e três feridos em Jequié

Carreta desgovernada atingiu a traseira de um veículo de passeio

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 8:06 h
Veículo atingido pela carreta ficou completamente destruído
Veículo atingido pela carreta ficou completamente destruído

Um grave acidente que aconteceu na sexta-feira, 19, no km 662 da BR-116, na cidade de Jequié no sudoeste da Bahia, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Houve um engavetamento envolvendo quatro carros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima e os feridos são da mesma família. Uma carreta do tipo cegonha não respeitou a sinalização de "pare e siga" e colidiu com a traseira de um veículo de passeio que, por sua vez, bateu em outros dois carros. O motorista do carro atingido morreu no local e o veículo ficou completamente destruído.

De acordo com a TV Sudoeste, a mãe da vítima fatal, a sua esposa e uma criança ficaram feridas no acidente. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há informações sobre o estado de saúde.

O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. Ainda segundo a PRF, o órgão já fez a liberação e o corpo deve ser levado para velório no município de Lafaiete Coutinho.

Acidente BR-116 engavetamento Jequié

x