Engavetamento entre sete veículos deixa cinco feridos na BR-324

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE

A rodovia no sentido Salvador/Feira de Santana teve um engarrafemtno de 4km - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cinco pessoas feridas ficaram feridas após um engavetamento entre sete veículos na manhã desta terça-feira, 22, na BR-324, trecho de Conceição do Jacuípe, na Bahia. O acidente ocorreu por volta das 8h e envolveu um caminhão, uma carreta e cinco carros.

Segundo a Via Bahia, empresa que administra a rodovia, o condutor de uma carreta teria perdido o controle e colidiu com os outros veículos. Após a batida, a carreta ficou atravessada sobre a pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A rodovia no sentido Salvador/Feira de Santana teve um engarrafemtno de 4km por causa do acidente. O trânsito foi liberado por volta das 9h20 quando os veículos foram retirados da via.