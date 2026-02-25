Engenheira baiana vence prêmio nacional por atuação em infraestrutura e PPPs

Siga o A TARDE no Google

A engenheira e professora baiana Mara Souza teve sua trajetória reconhecida como uma das principais referências em infraestrutura do país. Atual Diretora de Programa na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (Casa Civil), ela foi a vencedora do Prêmio P3C 2026, na categoria Mulheres na Infraestrutura.

A cerimônia ocorreu em São Paulo, durante a 5ª edição do maior evento de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões do Brasil.

Reconhecimento e representatividade feminina

Com 18 anos de atuação, Mara destaca o simbolismo do prêmio às vésperas do Dia Internacional da Mulher.

"Este reconhecimento reforça que a presença feminina é essencial na construção de políticas públicas inovadoras e no fortalecimento do SUS. Divido essa conquista com todas as mulheres que abriram caminhos", afirma.

Trajetória na Bahia e no cenário nacional

Mara Souza possui um currículo robusto na gestão pública e acadêmica:

Coordenou projetos emblemáticos como as PPPs do Hospital do Subúrbio, do Instituto Couto Maia e da Rede de Imagem. No Governo Federal: Lidera projetos estratégicos como as PPPs do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Grupo Hospitalar Conceição e do Complexo Industrial da Fiocruz.

Lidera projetos estratégicos como as PPPs do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Grupo Hospitalar Conceição e do Complexo Industrial da Fiocruz. Formação: Professora titular do IFBA, doutora em Saúde Coletiva pela UFBA e mestre em Engenharia Biomédica.

Fortalecimento de políticas públicas

Desde 2023 em Brasília, a engenheira também coordena projetos municipais de educação infantil apoiados pelo Fundo de Estruturação de Projetos (FEP Caixa).

Sua atuação é pautada pela inovação na infraestrutura social, provando que a gestão técnica aliada à sensibilidade social é o caminho para o desenvolvimento da saúde e educação no Brasil.