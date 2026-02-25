Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Anvisa proíbe venda de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes

Os produtos eróticos não possuem registro oficial do órgão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 11:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os produtos devem ser recolhidos das lojas
Os produtos devem ser recolhidos das lojas -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) segue realizando a fiscalização de produtos sem registro oficial no país. Após recolher lotes do medicamento Tadala Pro Max, o órgão sanitário determinou a apreensão e proibição da comercialização de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes.

De acordo com informações contidas no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 25, a decisão é imposta para os produtos fabricados pela empresa Marcos Marciano Wagner EPP. O órgão sanitário alegou que os itens não possuíam regularização conforme as normas vigentes.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Anvisa ainda explicou que parte desses produtos havia sido registrada como cosmético, o que deve ser reavaliado, já que alguns deles sugerem o uso interno. A agência também alerta que estes itens íntimos podem ter substâncias não autorizadas, causando alergias e outros problemas graves na região genital.

Leia Também:

Spray nasal promete proteção contra Covid, gripe e pneumonia
Milagre da ciência: mulher que nasceu sem útero dá a luz após receber transplante
Mpox: Brasil chega a 90 casos com mais dois estados na lista

Confira lista completa de produtos proibidos:

  • Gel Massagem Corporal Cioccolato Alla Menta Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Metioulate
  • Gel para Massagem Corporal Anis Comfort
  • Gel para Massagem Corporal Quem Ama Chupa
  • Gel para Massagem Corporal Primeiro Lambe Depois Come
  • Gel para Massagem Corporal Vamos Ser Feliz
  • Extrato Energético Jumentão
  • Extrato Energético Tesão
  • Gel para Massagem Corporal Ferro Mil
  • Gel para Massagem Corporal Chocosex
  • Gel para Massagem Corporal Oral
  • Gel para Massagem Corporal House Sex
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Tantra Secret Love
  • Pomada Lubrificante para Massagem Corporal Soft Secret Love
  • Gel de Massagem Corporal Goze Bem Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Napepexsegred Love
  • Gel para Massagem Corporal Big Pen
  • Gel para Massagem Corporal Nocucedim
  • Gel para Massagem Corporal Big Men
  • Gel para Massagem Corporal Sexy Pen Gourmet
  • Gel para Massagem Corporal Depirocão
  • Creme para Massagem Corporal Jilopix
  • Gel para Massagem Corporal Me Chupa Todinha
  • Gel para Massagem Corporal Seja Foda no Sofá
  • Gel para Massagem Corporal Deslize
  • Gel para Massagem Corporal Super Pen
  • Gel para Massagem Corporal Mão de Veludo Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Marretezão
  • Gel Corporal para Massagem Vulcanis
  • Jumentão Gel de Massagem Corporal
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Black Ice Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal F
  • Gel para Massagem Corporal Coma se Moderação
  • Gel para Massagem Corporal O
  • Gel para Massagem Corporal Anal
  • Gel para Massagem Corporal Dessensibilizante
  • Gel para Massagem Corporal Beijinho na Quilo
  • Gel para Massagem Corporal Napepeca
  • Gel Aromatizante Corporal Catuaba com Açaí Secret Love
  • Gel Aromatizante Corporal Tequila Secret Love
  • Gel Aromatizante Corporal Jackie Wisk Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Aquelas Paradas Loucas
  • Gel para Massagem Corporal Sex Fit
  • Gel para Massagem Corporal Nesolsex
  • Gel para Massagem Corporal Gourmet Sexy
  • Gel para Massagem Corporal Decupramim Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Vibration Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Vou te Dar um Chá Bem Dado Toma Toma
  • Gel para Massagem Corporal É Puxão de Cabelo
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Não Vejo a Hora
  • Gel para Massagem Corporal Segred Lub
  • Gel para Massagem Corporal Pirocaexana
  • Gel para Massagem Corporal Virgenzinha
  • Gel para Massagem Corporal Ponto G
  • Gel para Massagem Corporal Comeanel
  • Gel para Massagem Corporal Flecha Rapidinha Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Vira Zoio
  • Gel para Massagem Corporal Xia Xana
  • Gel para Massagem Corporal Chup Gostoso
  • Gel de Massagem Corporal Turbo Gel
  • Gel para Massagem Corporal Faz o Pix
  • Gel para Massagem Corporal Seja Foda na Escada
  • Gel para Massagem Corporal Tasexsy
  • Gel para Massagem Corporal Trassanus
  • Gel para Massagem Corporal Veda Rosca Secret Love
  • Gel Chinês Corporal para Massagem
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Fresh Black Ice Secret Love
  • Gel de Massagem Corporal Celcunazol
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Fados e Fodas
  • Gel de Massagem Corporal Ifode
  • Gel para Massagem Corporal Até Naguela
  • Gel para Massagem Corporal Xoxota Loka
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Black Fire Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Tome se Lasque
  • Gel para Massagem Corporal Buscopau
  • Gel para Massagem Corporal Chupsex
  • Gel para Massagem Corporal Vibe
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Só se For Agora
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Já Estou Ansiosa
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Estou Preparado
  • Gel para Massagem Corporal Kitkero
  • Gel para Massagem Corporal Vemvara
  • Gel para Massagem Corporal Durametrão
  • Gel para Massagem Corporal Morango do Amor
  • Gel para Massagem Corporal Paracetaduro
  • Gel de Massagem Corporal O Incrível Durão
  • Gel para Massagem Corporal Pirocadura
  • Gel para Massagem Corporal Bumbumwiser
  • Gel para Massagem Corporal Eitavara
  • Gel para Massagem Corporal no Redondo
  • Gel para Massagem Corporal Sete Chaves
  • Gel para Massagem Corporal Tapá Taio
  • Gel para Massagem Corporal Relaxana
  • Gel para Massagem Corporal Zipper Barbatimão Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Boket
  • Gel para Massagem Corporal Amoxsex
  • Gel para Massagem Corporal Nabucetão
  • Gel para Massagem Corporal Pau Erguido
  • Gel para Massagem Corporal Hohoho Sex
  • Gel para Massagem Corporal O Meu Colinho
  • Gel para Massagem Corporal Bom Apetite
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Voltz Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Water Sex
  • Gel para Massagem Corporal Caminho da Felicidade
  • Gel para Massagem Corporal Maravilha Safadinha
  • Gel para Massagem Corporal Me Fode Todinha
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Estou Prontinha
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Chegando
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Quero Ver
  • Gel para Massagem Sensual Adoro Ficar Louca
  • Gel para Massagem Corporal Sonho Sex
  • Gel para Massagem Corporal Trepessemia
  • Gel para Massagem Corporal Preferido
  • Gel para Massagem Corporal Xana Maravilha
  • Gel de Massagem Corporal Dando Uma Erótico Genérico
  • Gel para Massagem Corporal Sempre Virgem Magic Gel
  • Gel para Massagem Corporal Virginite Barbatimão Secret Love
  • Gel Corporal para Massagem Anis Sex
  • Gel de Massagem Corporal 1001 Noites
  • Gel de Massagem Corporal Kama Sutra
  • Óleo Corporal para Massagem Japonês
  • Gel para Massagem Corporal Coma à Vontade
  • Gel para Massagem Corporal Timetoportrazol
  • Gel para Massagem Corporal Balada Neon
  • Gel para Massagem Corporal Pererecard
  • Gel para Massagem Corporal Maçã do Amor
  • Gel para Massagem Corporal Mete Bala
  • Gel para Massagem Corporal Seja Foda na Cama
  • Gel para Massagem Corporal Medic Sex
  • Gel para Massagem Corporal Janumete Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Tirateia d’Aranha
  • Pomada para Massagem Corporal Gelo e Fogo Secret Love
  • Óleo Térmico Corporal de Massagem Secret Love
  • Gel Corporal para Massagem Uzempica
  • Gel para Massagem Corporal Mais Bumbum
  • Gel para Massagem Corporal Amoxmete
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Que Delícia
  • Creme para Massagem Corporal Fofa Bumbum
  • Gel para Massagem Corporal Quero Sua Língua Aqui
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Sonho Erótico
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Indo Realizar Seu Pensamento
  • Gel para Massagem Corporal Seja Foda no Carro
  • Gel para Massagem Corporal Quero Mais
  • Gel para Massagem Corporal Mete Ficha
  • Gel para Massagem Corporal Love Lub
  • Gel para Massagem Corporal Volumetrão
  • Gel para Massagem Corporal Xia Homy Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Mete em Mim
  • Gel para Massagem Corporal Lambisomem
  • Gel para Massagem Corporal Batpramim
  • Gel de Massagem Corporal Caliente Secret Love
  • Gel de Massagem Corporal Fofa Toba Secret Love
  • Gel Massagem Corporal Fragola Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Multiple Orgasm
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Always Virgin Secret Love
  • Gel de Massagem Corporal Foodsex Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Sensual Beijo Grego Secret Love
  • Gel Massagem Corporal Limoncello Secret Love
  • Gel para Massagem Corporal Pirocard
  • Gel para Massagem Corporal Delícia
  • Gel para Massagem Corporal Cefalexana
  • Gel para Massagem Corporal Cupix
  • Gel para Massagem Corporal Hot Ice
  • Gel para Massagem Corporal Rivosex
  • Gel para Massagem Corporal Nabucetim
  • Gel para Massagem Corporal Siririca
  • Gel para Massagem Corporal Picanela

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa gel íntimo Lubrificante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os produtos devem ser recolhidos das lojas
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Os produtos devem ser recolhidos das lojas
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Os produtos devem ser recolhidos das lojas
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Os produtos devem ser recolhidos das lojas
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x