Anvisa proíbe venda de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes
Os produtos eróticos não possuem registro oficial do órgão
Por Franciely Gomes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) segue realizando a fiscalização de produtos sem registro oficial no país. Após recolher lotes do medicamento Tadala Pro Max, o órgão sanitário determinou a apreensão e proibição da comercialização de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes.
De acordo com informações contidas no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 25, a decisão é imposta para os produtos fabricados pela empresa Marcos Marciano Wagner EPP. O órgão sanitário alegou que os itens não possuíam regularização conforme as normas vigentes.
A Anvisa ainda explicou que parte desses produtos havia sido registrada como cosmético, o que deve ser reavaliado, já que alguns deles sugerem o uso interno. A agência também alerta que estes itens íntimos podem ter substâncias não autorizadas, causando alergias e outros problemas graves na região genital.
Confira lista completa de produtos proibidos:
- Gel Massagem Corporal Cioccolato Alla Menta Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Metioulate
- Gel para Massagem Corporal Anis Comfort
- Gel para Massagem Corporal Quem Ama Chupa
- Gel para Massagem Corporal Primeiro Lambe Depois Come
- Gel para Massagem Corporal Vamos Ser Feliz
- Extrato Energético Jumentão
- Extrato Energético Tesão
- Gel para Massagem Corporal Ferro Mil
- Gel para Massagem Corporal Chocosex
- Gel para Massagem Corporal Oral
- Gel para Massagem Corporal House Sex
- Gel para Massagem Corporal Sensual Tantra Secret Love
- Pomada Lubrificante para Massagem Corporal Soft Secret Love
- Gel de Massagem Corporal Goze Bem Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Napepexsegred Love
- Gel para Massagem Corporal Big Pen
- Gel para Massagem Corporal Nocucedim
- Gel para Massagem Corporal Big Men
- Gel para Massagem Corporal Sexy Pen Gourmet
- Gel para Massagem Corporal Depirocão
- Creme para Massagem Corporal Jilopix
- Gel para Massagem Corporal Me Chupa Todinha
- Gel para Massagem Corporal Seja Foda no Sofá
- Gel para Massagem Corporal Deslize
- Gel para Massagem Corporal Super Pen
- Gel para Massagem Corporal Mão de Veludo Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Marretezão
- Gel Corporal para Massagem Vulcanis
- Jumentão Gel de Massagem Corporal
- Gel para Massagem Corporal Sensual Black Ice Secret Love
- Gel para Massagem Corporal F
- Gel para Massagem Corporal Coma se Moderação
- Gel para Massagem Corporal O
- Gel para Massagem Corporal Anal
- Gel para Massagem Corporal Dessensibilizante
- Gel para Massagem Corporal Beijinho na Quilo
- Gel para Massagem Corporal Napepeca
- Gel Aromatizante Corporal Catuaba com Açaí Secret Love
- Gel Aromatizante Corporal Tequila Secret Love
- Gel Aromatizante Corporal Jackie Wisk Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Aquelas Paradas Loucas
- Gel para Massagem Corporal Sex Fit
- Gel para Massagem Corporal Nesolsex
- Gel para Massagem Corporal Gourmet Sexy
- Gel para Massagem Corporal Decupramim Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Sensual Vibration Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Vou te Dar um Chá Bem Dado Toma Toma
- Gel para Massagem Corporal É Puxão de Cabelo
- Gel para Massagem Corporal Sensual Não Vejo a Hora
- Gel para Massagem Corporal Segred Lub
- Gel para Massagem Corporal Pirocaexana
- Gel para Massagem Corporal Virgenzinha
- Gel para Massagem Corporal Ponto G
- Gel para Massagem Corporal Comeanel
- Gel para Massagem Corporal Flecha Rapidinha Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Vira Zoio
- Gel para Massagem Corporal Xia Xana
- Gel para Massagem Corporal Chup Gostoso
- Gel de Massagem Corporal Turbo Gel
- Gel para Massagem Corporal Faz o Pix
- Gel para Massagem Corporal Seja Foda na Escada
- Gel para Massagem Corporal Tasexsy
- Gel para Massagem Corporal Trassanus
- Gel para Massagem Corporal Veda Rosca Secret Love
- Gel Chinês Corporal para Massagem
- Gel para Massagem Corporal Sensual Fresh Black Ice Secret Love
- Gel de Massagem Corporal Celcunazol
- Gel para Massagem Corporal Sensual Fados e Fodas
- Gel de Massagem Corporal Ifode
- Gel para Massagem Corporal Até Naguela
- Gel para Massagem Corporal Xoxota Loka
- Gel para Massagem Corporal Sensual Black Fire Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Tome se Lasque
- Gel para Massagem Corporal Buscopau
- Gel para Massagem Corporal Chupsex
- Gel para Massagem Corporal Vibe
- Gel para Massagem Corporal Sensual Só se For Agora
- Gel para Massagem Corporal Sensual Já Estou Ansiosa
- Gel para Massagem Corporal Sensual Estou Preparado
- Gel para Massagem Corporal Kitkero
- Gel para Massagem Corporal Vemvara
- Gel para Massagem Corporal Durametrão
- Gel para Massagem Corporal Morango do Amor
- Gel para Massagem Corporal Paracetaduro
- Gel de Massagem Corporal O Incrível Durão
- Gel para Massagem Corporal Pirocadura
- Gel para Massagem Corporal Bumbumwiser
- Gel para Massagem Corporal Eitavara
- Gel para Massagem Corporal no Redondo
- Gel para Massagem Corporal Sete Chaves
- Gel para Massagem Corporal Tapá Taio
- Gel para Massagem Corporal Relaxana
- Gel para Massagem Corporal Zipper Barbatimão Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Boket
- Gel para Massagem Corporal Amoxsex
- Gel para Massagem Corporal Nabucetão
- Gel para Massagem Corporal Pau Erguido
- Gel para Massagem Corporal Hohoho Sex
- Gel para Massagem Corporal O Meu Colinho
- Gel para Massagem Corporal Bom Apetite
- Gel para Massagem Corporal Sensual Voltz Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Water Sex
- Gel para Massagem Corporal Caminho da Felicidade
- Gel para Massagem Corporal Maravilha Safadinha
- Gel para Massagem Corporal Me Fode Todinha
- Gel para Massagem Corporal Sensual Estou Prontinha
- Gel para Massagem Corporal Sensual Chegando
- Gel para Massagem Corporal Sensual Quero Ver
- Gel para Massagem Sensual Adoro Ficar Louca
- Gel para Massagem Corporal Sonho Sex
- Gel para Massagem Corporal Trepessemia
- Gel para Massagem Corporal Preferido
- Gel para Massagem Corporal Xana Maravilha
- Gel de Massagem Corporal Dando Uma Erótico Genérico
- Gel para Massagem Corporal Sempre Virgem Magic Gel
- Gel para Massagem Corporal Virginite Barbatimão Secret Love
- Gel Corporal para Massagem Anis Sex
- Gel de Massagem Corporal 1001 Noites
- Gel de Massagem Corporal Kama Sutra
- Óleo Corporal para Massagem Japonês
- Gel para Massagem Corporal Coma à Vontade
- Gel para Massagem Corporal Timetoportrazol
- Gel para Massagem Corporal Balada Neon
- Gel para Massagem Corporal Pererecard
- Gel para Massagem Corporal Maçã do Amor
- Gel para Massagem Corporal Mete Bala
- Gel para Massagem Corporal Seja Foda na Cama
- Gel para Massagem Corporal Medic Sex
- Gel para Massagem Corporal Janumete Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Tirateia d’Aranha
- Pomada para Massagem Corporal Gelo e Fogo Secret Love
- Óleo Térmico Corporal de Massagem Secret Love
- Gel Corporal para Massagem Uzempica
- Gel para Massagem Corporal Mais Bumbum
- Gel para Massagem Corporal Amoxmete
- Gel para Massagem Corporal Sensual Que Delícia
- Creme para Massagem Corporal Fofa Bumbum
- Gel para Massagem Corporal Quero Sua Língua Aqui
- Gel para Massagem Corporal Sensual Sonho Erótico
- Gel para Massagem Corporal Sensual Indo Realizar Seu Pensamento
- Gel para Massagem Corporal Seja Foda no Carro
- Gel para Massagem Corporal Quero Mais
- Gel para Massagem Corporal Mete Ficha
- Gel para Massagem Corporal Love Lub
- Gel para Massagem Corporal Volumetrão
- Gel para Massagem Corporal Xia Homy Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Mete em Mim
- Gel para Massagem Corporal Lambisomem
- Gel para Massagem Corporal Batpramim
- Gel de Massagem Corporal Caliente Secret Love
- Gel de Massagem Corporal Fofa Toba Secret Love
- Gel Massagem Corporal Fragola Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Multiple Orgasm
- Gel para Massagem Corporal Sensual Always Virgin Secret Love
- Gel de Massagem Corporal Foodsex Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Sensual Beijo Grego Secret Love
- Gel Massagem Corporal Limoncello Secret Love
- Gel para Massagem Corporal Pirocard
- Gel para Massagem Corporal Delícia
- Gel para Massagem Corporal Cefalexana
- Gel para Massagem Corporal Cupix
- Gel para Massagem Corporal Hot Ice
- Gel para Massagem Corporal Rivosex
- Gel para Massagem Corporal Nabucetim
- Gel para Massagem Corporal Siririca
- Gel para Massagem Corporal Picanela
