Anvisa proíbe venda de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes

Os produtos devem ser recolhidos das lojas - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) segue realizando a fiscalização de produtos sem registro oficial no país. Após recolher lotes do medicamento Tadala Pro Max, o órgão sanitário determinou a apreensão e proibição da comercialização de mais de 150 géis íntimos e lubrificantes.

De acordo com informações contidas no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 25, a decisão é imposta para os produtos fabricados pela empresa Marcos Marciano Wagner EPP. O órgão sanitário alegou que os itens não possuíam regularização conforme as normas vigentes.

A Anvisa ainda explicou que parte desses produtos havia sido registrada como cosmético, o que deve ser reavaliado, já que alguns deles sugerem o uso interno. A agência também alerta que estes itens íntimos podem ter substâncias não autorizadas, causando alergias e outros problemas graves na região genital.

Confira lista completa de produtos proibidos: