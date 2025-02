Engenheiras da Braskem na Bahia conquistam certificação internacional

Certificação é uma credencial altamente reconhecida no setor de petróleo, gás e indústrias - Foto: Divulgação

Quatro engenheiras mecânicas da Braskem na Bahia estão entre as únicas cinco mulheres em todo o Brasil a possuir a certificação API 570. Outorgada pela American Petroleum Institute (API), a certificação é uma credencial altamente reconhecida no setor de petróleo, gás e indústrias relacionadas, destinada a profissionais da área de inspeção e manutenção.Tem como objetivo garantir que esses profissionais possuam conhecimentos e habilidades técnicas para inspecionar, avaliar e garantir a integridade de sistemas de tubulações em operação.

Atualmente, apenas 29 pessoas estão certificadas em API 570 no país, das quais 14 são integrantes da Braskem. Para conseguir o feito de estar neste seleto grupo, Ariane Candido Batista, Taís Helena de Faria, Ingrid Pereira de Moraes Silva e Carolaine Velame Cerqueira, que atuam no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, precisaram se dedicar bastante.

Elas enfrentaram uma prova em inglês com 170 questões e duração de cerca de 7h30, além de uma verdadeira maratona de estudos que teve que ser conciliada com o trabalho. A avaliação foi realizada em outubro de 2024, no Rio de Janeiro.

Além das quatro mulheres, outro engenheiro da Braskem, Ramiro Marinho, fez a prova. Todos obtiveram a certificação.

“Quando encontramos nossos nomes no site, a gente foi verificar quantas mulheres havia e, quando vimos, éramos uma das primeiras no Brasil”, relembra Ingrid. O orgulho de fazer parte desse seleto grupo também é compartilhado por Taís. “A gente vem em um processo de construção do mercado feminino, ter engenheiras ocupando cargos de liderança, ocupando gerências, diretorias e presidências. Me sinto muito grata por fazer parte desse time”, afirma.

A obtenção de 100% de aprovação da Braskem na API 570 em 2024 é um resultado muito acima da média mundial, segundo dados divulgados pela própria American Petroleum Institute.

Desde outubro de 2018, quando a prova passou a valer 500 pontos, a média de aprovação vinha ficando na casa dos 50%. Os dados mais atuais divulgados pela entidade são de 2021, quando a média chegou ao pico de 68% na janela de fevereiro e 61% em junho, ainda bem abaixo do resultado obtido pelos integrantes da Braskem.

A API 570 serve para atestar o conhecimento de profissionais que possam garantir a segurança e integridade de sistemas de tubulações; cumprir padrões internacionais de normas e regulamentações; prevenir falhas e acidentes; e melhorar a confiabilidade operacional.

“Para fazer a prova, o candidato precisa saber também o conteúdo de outras 10 normas internacionais. É uma certificação muito completa”, explica Ariane.

Para Carolaine, a API 570 lhe concedeu uma visão técnica profunda, que lhe auxilia a tomar decisões assertivas em sua rotina de trabalho.

“Para perceber oportunidades de melhorias nos procedimentos, entender um equipamento não só do ponto de vista do recurso e das etapas de manutenção, mas em toda sua complexidade, além de contribuir para melhorar os processos internos”, ressaltou.

O início da caminhada

Essa conquista é também parte de uma iniciativa interna apoiada pelo programa Evoluir, que trouxe para a equipe técnica um programa chamado de Knowledge Sharing API 570, “Compartilhamento de Conhecimento” na tradução para o português. Nessa oportunidade, engenheiros e técnicos de manutenção puderam se aprofundar nas 11 normas que são cobradas na prova do API 570 tendo aula com outros integrantes certificados.

“Toda semana a gente se reunia para estudar, fazer simulados e, a partir disso, nos preparar para a prova. Das 18 pessoas que vinham se reunindo para estudar, cinco fizeram a avaliação”, conta Ingrid.

O engenheiro mecânico Gustavo Castro de Carvalho Silva foi um dos líderes do programa. Ele, que já possui a mesma certificação desde 2021, conta que, após se graduar na faculdade, sentiu falta de uma preparação mais voltada para a indústria, e que obter a API 570 o ajudou neste sentido.

“Estudando para essa prova foi que consegui ter um arcabouço técnico que me desse segurança para a tomada de decisões. Então, conversando com colegas, a gente teve essa vontade de juntar as pessoas para estudar, dar esse repertório para esses jovens engenheiros que estavam chegando na mesma situação que eu”, afirma.

Maratona de estudos

Para preparar os interessados em obter a API 570, foi montada uma estrutura de curso, dividido por norma, quanto tempo cada assunto levaria, com calendário de aulas elaborado tendo em vista a janela para a realização da prova. A partir daí, uma verdadeira maratona foi iniciada. “Eu e as meninas nos encontrávamos quase todo dia à noite, online, para fazer exercícios, discutir questões, uma passar conhecimento a outra. Deixamos algumas coisas de lado, mas valeu à pena”, disse Taís.

Para o “professor” Gustavo, não havia dúvidas de que a equipe conseguiria a certificação. “Até porque, nos simulados, a gente era até mais rigoroso e elas tiravam notas boas. Fiquei muito feliz, me sentindo recompensado porque, querendo ou não, esse curso vai além da nossa rotina. Tem um esforço a mais, não só meu, mas de colegas que deram aulas. Quando a gente vê o resultado, é totalmente recompensador. Sentimento de dever cumprido”, finalizou Gustavo.