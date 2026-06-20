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TRAGÉDIA

Equilibrista do Circo Portugal morre em acidente na Bahia

Outros dois funcionários do circo também morreram

Andrêzza Moura
Por
Acidente aconteceu no município de Catu
Acidente aconteceu no município de Catu - Foto: `Divulgação PRF

Uma batida entre uma caminhonete e uma carreta, na manhã da quinta-feira, 18, na BR-110, no trecho do município de Catu, cerca de 97 km de Feira de Santana, na Bahia, deixou três funcionários do Circo Portugal Internacional mortos. O acidente aconteceu, por volta das 8h, no KM 372 da rodovia.

Segundo informações, eles tinham saído de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em direção à cidade de Alagoinhas para fazer uma vistoria técnica em um terreno, onde será montada a estrutura da companhia. Atualmente, onde o Circo está montado em um grande shopping de Lauro de Freitas.

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As vítimas formam identificadas como sendo os técnicos Rosevan Candial, natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Victor Gabriel Silva Rocha, de Araioses, no Maranhão, e o artista circense Michel Disney Kikuchi, nascido em Minas Gerais. Michel, de 48 anos, era equilibrista e atuava como piloto do “globo da morte”.

Michel era equilibrista e atuava como piloto do “globo da morte”
Michel era equilibrista e atuava como piloto do “globo da morte” - Foto: Reprodução Redes Sociais

Além dos três homens, outras duas pessoas estavam na caminhonete. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Já na carreta estavam o motorista e um ajudante. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Municipal de Catu.

Por meio de nota, o Circo Portugal Internacional lamentou as mortes e afirmou estar prestando apoio às famílias das vítimas. A empresa informou que a viagem fazia parte do planejamento de deslocamento para uma nova temporada de apresentações.

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As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades competentes.

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ACIDENTE BR Catu colisão carro caminhão

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