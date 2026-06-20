Equilibrista do Circo Portugal morre em acidente na Bahia

Uma batida entre uma caminhonete e uma carreta, na manhã da quinta-feira, 18, na BR-110, no trecho do município de Catu, cerca de 97 km de Feira de Santana, na Bahia, deixou três funcionários do Circo Portugal Internacional mortos. O acidente aconteceu, por volta das 8h, no KM 372 da rodovia.

Segundo informações, eles tinham saído de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em direção à cidade de Alagoinhas para fazer uma vistoria técnica em um terreno, onde será montada a estrutura da companhia. Atualmente, onde o Circo está montado em um grande shopping de Lauro de Freitas.

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As vítimas formam identificadas como sendo os técnicos Rosevan Candial, natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Victor Gabriel Silva Rocha, de Araioses, no Maranhão, e o artista circense Michel Disney Kikuchi, nascido em Minas Gerais. Michel, de 48 anos, era equilibrista e atuava como piloto do “globo da morte”.

Michel era equilibrista e atuava como piloto do “globo da morte” - Foto: Reprodução Redes Sociais

Além dos três homens, outras duas pessoas estavam na caminhonete. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Já na carreta estavam o motorista e um ajudante. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Municipal de Catu.

Por meio de nota, o Circo Portugal Internacional lamentou as mortes e afirmou estar prestando apoio às famílias das vítimas. A empresa informou que a viagem fazia parte do planejamento de deslocamento para uma nova temporada de apresentações.

As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades competentes.