Homem morre eletrocutado na Bahia enquanto trabalhava

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Um homem, de 45 anos, morreu eletrocutado, na manhã desta sexta-feira, 19, na comunidade de Malhada de Juazeiro, na zona rural de Conceição do Jacuípe, no centro-norte da Bahia. José Rios, que era soldador, sofreu a descarga elétrica enquanto trabalhava.

Uma equipe da Brigada Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, por volta das 9h, para atender a ocorrência, mas, quando chegaram, o rapaz já estava em parada cardiorrespiratória e sem pulso.

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Ainda segundo informações, diante da situação, imediatamente foram feitas manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) na tentativa de restabelecer os sinais vitais. No entanto, José não reagiu e morreu no local.

Por meio de nota, a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses se solidarizou com os familiares e amigos do trabalhador. As causas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades. As informações são do Calila Notíciais.