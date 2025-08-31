Equipe baiana conquista medalha de ouro na 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil

Ao todo, mais de 250 mil estudantes participantes desde a fase inicial - Foto: Divulgação

A Bahia foi destaque na 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), neste fim de semana. Ao todo, mais de 250 mil estudantes participantes desde a fase inicial.

Formada pelas estudantes Melissa Alencar, Rafaela Gramacho e Gabriela Reis, a equipe Tutti-Frutti, do Villa Global Education, conquistou o topo do pódio sob a orientação da professora Daniela Torres. A vitória marca a Bahia como referência nacional em dedicação e excelência acadêmica.

A conquista ganha ainda mais relevância por representar o esforço coletivo e a valorização da educação na formação de jovens talentos.

A experiência em Campinas (SP) simboliza não apenas um prêmio para as estudantes, mas também o fortalecimento do protagonismo estudantil baiano em competições de alcance nacional.