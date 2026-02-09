Menu
BAHIA
PLANEJAMENTO

Eriton Ramos anuncia projeto para os 70 anos de Candeias

Cronograma estabelece fase de aceleração em obras de infraestrutura

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/02/2026 - 17:40 h

Eriton Ramos, prefeito de Candeias (PP)
Eriton Ramos, prefeito de Candeias (PP) -

O prefeito de Candeias, Eriton Ramos (PP), apresentou esta semana, o plano estratégico de gestão para o ano de 2026. O cronograma estabelece uma fase de aceleração em obras de infraestrutura e a consolidação de políticas públicas nas áreas de saúde e educação.

O foco central é o projeto “Candeias 70+”, um conjunto de ações que visa modernizar a cidade por meio de inovação e sustentabilidade, preparando o município para o seu 70º aniversário com indicadores de crescimento elevados.

Desenvolvimento e infraestrutura

Dentro do pacote de intervenções do "Candeias 70+", o governo municipal detalhou obras de preservação e modernização. Entre os destaques estão a reforma do Mercado Cultural, a requalificação do prédio da antiga UPA e a construção do Complexo Educacional Cidade das Luzes, na Nova Candeias.

No campo do lazer e turismo, o anúncio da criação do Museu do Arrocha busca valorizar o patrimônio cultural imaterial da cidade.

“Estamos falando no presente, mas pensando em Candeias para o futuro. Vamos preparar o município para que, ao completar 70 anos, esteja mais cuidado e desenvolvido”, pontuou o prefeito.

Pilar da gestão

A saúde pública permanece como o principal destino de recursos. Após um investimento de R$ 120 milhões em 2025 — o que corresponde a quase 20% do orçamento anual e resultou em mais de 1 milhão de atendimentos —, o prefeito garantiu que o ritmo de trabalho será mantido.

Para 2026, o planejamento inclui: construção de novas unidades de saúde e ampliação de UBSs; implantação do CAPS Infantil; criação da Casa do Autista; garantia de estoque de medicamentos para o primeiro trimestre.

Canal direto

Com o objetivo de aumentar a transparência e a eficiência administrativa, Eriton Ramos anunciou a criação da ouvidoria “Fale com o Prefeito”. O canal de comunicação direta vai começar operando especificamente para demandas da saúde.

De acordo com o gestor, o objetivo é que as críticas e sugestões cheguem ao gabinete sem intermediários. “Vou acompanhar pessoalmente cada demanda. Não vamos aceitar que a população não seja atendida adequadamente”, finalizou.

Tags:

Candeias 70+ infraestrutura Inovação Urbana políticas públicas saúde pública transparência administrativa

x