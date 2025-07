Esmeralda baiana vai a leilão com lance inicial de R$ 100 milhões

A pedra mede 68 cm x 43 cm x 40 cm - Foto: Bid Leilões/Divulgação

Uma esmeralda de 92,5 kg encontrada na região da Serra da Carnaíba, na Bahia, será leiloada no próximo mês, com lance inicial de R$ 100 milhões. A pedra preciosa se trata de uma canga de esmeralda, uma estrutura raríssima de se encontrar na natureza.

Segundo a empresa Bid Leilão, responsável pela venda, é um conjunto de pedras brutas unidas com abundância de cristais em formato de hexágono do tipo esmeralda.

Chamada de "Pequena Notável", a pedra preciosa ganhou esse nome em homenagem a Carmen Miranda, que tinha esse apelido devido a sua baixa estatura. Assim como a artista, a pedra é pequena, mede 68 cm x 43 cm x 40 cm, mas tem muitos cristais do tipo esmeralda.

De acordo com a empresa, a pedra preciosa foi adquirida pela firma de um empresário carioca do setor de metalurgia, colecionador e investidor de ativos minerais, em agosto de 2024. Quase um ano após a compra, ele decidiu leiloar a esmeralda.

O leilão vai acontecer em 8 de agosto, de forma online, e a pedra pode ser vista no site da empresa ou em uma visita agendada no Rio de Janeiro.

Pedra esmeralda

A Esmeralda foi descoberta e explorada pela primeira vez no Egito antigo por volta de 330 anos antes de Cristo. Quanto mais intenso e translúcido é seu tom de verde, maior o valor comercial.

A esmeralda está entre as quatro pedras mais preciosas do mundo, juntamente com rubi, diamante e safira. Brasil, Colômbia e Zâmbia são os principais produtores.