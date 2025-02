Esposa do traficante Buel foi presa grávida de 8 meses

Darlene Andrade chegando a delegacia no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A esposa de Anderson Souza de Jesus, o Buel, considerado alvo prioritário das forças de segurança da Bahia e principal municiador para a guerra do tráfico em Salvador e interior da Bahia, foi presa semanas antes de dar à luz. Isso porque, a mulher identificada como Darlene Andrade Pereira dos Santos, de 29 anos, está gestante de 8 meses e 3 semanas.

Darlene foi presa na tarde de terça-feira, 21, em um hotel no Centro do Rio, durante uma ação conjunta das equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil da BA e da PC do Rio de Janeiro.

Com mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia, ela fugiu do Complexo do Alemão, no dia 14 de janeiro deste ano, após operação integrada das Forças de Segurança da Bahia e do RJ. Darlene responde por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

A polícia agora investiga se Buel, apontado como líder do tráfico nos bairros de Tancredo Neves e Arenoso, em Salvador, além da Ilha de Vera Cruz, na região do Recôncavo Baiano, e principal fornecedor de armas para o Comando Vermelho (CV) no estado, estava escondido em uma casa com piscina e outros luxos no Complexo do Alemão e sendo protegido pela facção. Ele teria fugido durante a última operação policial na favela, na semana passada.

Veja vídeo da prisão: