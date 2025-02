Esposa de fornecedor de armas do CV em Salvador é presa no RJ

- Foto: Divulgação

A esposa do traficante Anderson Souza de Jesus, conhecido como 'Buel', principal fornecedor de armas do Comando Vermelho (CV) em Salvador, foi presa nesta terça-feira, 21, em hotel no centro do Rio de Janeiro.

Darlene Andrade Pereira dos Santos, de 29 anos, também estava foragida da Justiça. Ela foi localizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil da BA e da PC do Rio de Janeiro.



Com mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia, a mulher fugiu do Complexo do Alemão, no dia 14 de janeiro deste ano, após operação integrada das Forças da Segurança da Bahia e do RJ.

Leia também:

>> Líder do tráfico suspeito de mandar atirar ácido em ex é preso na BA

>> Tudo 2 e Tudo 3: o significado por trás dos símbolos usados pelas facções

>> Buel: conheça traficante do Comando Vermelho que ganhou festa de aniversário

Investigações apontam que ela participa do esquema de lavagem de dinheiro do CV, facção comandada pelo seu marido Buel. O traficante lidera um grupo criminoso com atuação nos bairros de Tancredo Neves e Arenoso, em Salvador, além da Ilha de Vera Cruz, na região do Recôncavo Baiano. Ele é o Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

A facção é envolvida com tráficos de armas e drogas, homicídios, roubos, furtos, corrupção de menores, estupros, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.