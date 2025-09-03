Estágio da Bayer abre vagas para baianos com bolsa de até R$ 2.100

Programa permite que os estagiários atuem nas quatro divisões da Bayer - Foto: Reprodução / Agronews

A Bayer, empresa alemã dos setores farmacêutico, químico e agrícola, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2026 na unidade de Camaçari, na Bahia. O prazo vai até 21 de setembro, e os interessados devem se inscrever pelo site oficial da companhia.

O programa oferece oportunidades para estudantes de diferentes níveis:

Técnico: para alunos de cursos técnicos que estejam matriculados e possam estagiar de 1 a 2 anos. A bolsa é de R$ 1.450 por mês, com 30 horas semanais.

para alunos de cursos técnicos que estejam matriculados e possam estagiar de 1 a 2 anos. A bolsa é de R$ 1.450 por mês, com 30 horas semanais. Superior: direcionado a estudantes a partir do terceiro semestre da graduação ou do primeiro semestre em cursos tecnólogos, com pelo menos um ano de disponibilidade. A bolsa mensal é de R$ 2.100 para 30 horas semanais.

Além da bolsa, os estagiários têm acesso a um conjunto completo de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica para dependentes, apoio psicológico, nutricional, pedagógico e jurídico pelo programa Conte Comigo, seguro de vida, subsídio para medicamentos e acesso ao Wellhub, rede de academias. Algumas funções ainda oferecem transporte, refeição e modelo de trabalho flexível.

O programa também valoriza a diversidade: no ciclo de 2025, 75% dos estagiários eram mulheres, 37% pessoas negras, 6% com deficiência, 2% trans e 1% com mais de 40 anos.

Sobre o Programa de Estágio

O programa permite que os estagiários atuem nas quatro divisões da Bayer: Saúde do Consumidor, Funções Corporativas, Farmacêutica e Agrícola. Há três modalidades de ingresso: técnico, superior e superior agro, todas com foco em inclusão e diversidade.

