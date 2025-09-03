Inmet divulga alerta de chuvas para 100 cidades baianas

O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 04. - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 100 cidades da Bahia nesta quarta-feira, 03. O comunicado é válido até às 10 horas de quinta-feira, 04.

Podem ocorrer chuvas de entre 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia para os municípios que receberam o alerta amarelo, o volume é considerado elevado. Apesar disso, os riscos de alagamentos ou deslizamentos são baixos.

Em casos de emergência, o Inmet recomenda que as pessoas procurem entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Somado aos alertas de acumulado de chuvas, o Instituto ainda divulgou um alerta de vendaval para 92 municípios e de ventos costeiros para 22 cidades.

Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas

Acajutiba; Água Fria; Alagoinhas; Amargosa; Amélia Rodrigues; Anguera; Antônio Cardoso; Aporá; Araçás; Aramari; Aratuípe; Biritinga; Brejões; Cabaceiras do Paraguaçu; Cachoeira; Cairu; Camaçari; Candeal; Candeias; Cardeal da Silva; Castro Alves; Catu; Conceição da Feira; Conceição do Almeida; Conceição do Jacuípe; Conde; Coração de Maria; Crisópolis; Cruz das Almas; Dias d'Ávila; Dom Macedo Costa; Elísio Medrado; Entre Rios; Esplanada; Feira de Santana; Governador Mangabeira; Igrapiúna; Inhambupe; Ipecaetá; Ipirá; Irará; Itanagra; Itaparica; Itapicuru; Itatim; Ituberá; Jaguaripe; Jandaíra; Jiquiriça; Laje; Lamarão; Lauro de Freitas; Madre de Deus; Maragogipe; Mata de São João; Milagres; Muniz Ferreira; Muritiba; Mutuípe; Nazaré; Nilo Peçanha; Nova Soure; Olindina; Ouriçangas; Pedrão; Piraí do Norte; Pojuca; Presidente Tancredo Neves; Rafael Jambeiro; Rio Real; Salinas da Margarida; Salvador; Santa Bárbara; Santanópolis; Santa Terezinha; Santo Amaro; Santo Antônio de Jesus; Santo Estevão; São Felipe; São Félix; São Francisco do Conde; São Gonçalo dos Campos; São Miguel das Matas; São Sebastião do Passé; Sapeaçu; Sátiro Dias; Saubara; Serra Preta; Serrinha; Simões Filho; Tanquinho; Taperoá; Teodoro Sampaio; Teolândia; Terra Nova; Ubaíra; Valença; Varzedo; Vera Cruz; Guimarães.

Confira as cidades com alertas de ventos costeiros

Abaíra; Abaré; América Dourada; Barra; Barra do Mendes; Barro Alto; Bom Jesus da Lapa; Boninal; Bonito; Boquira; Botuporã; Brejolândia; Brotas de Macaúbas; Buritirama; Caculé; Caetité; Cafarnaum; Campo Alegre de Lourdes; Campo Formoso; Canarana; Candiba; Casa Nova; Caturama; Central; Curaçá; Érico Cardoso; Gentio do Ouro; Guanambi; Ibiassucê; Ibipeba; Ibipitanga; Ibitiara; Ibititá; Ibotirama; Igaporã; Ipupiara; Iraquara; Irecê; Itaguaçu da Bahia; Jacobina; Jaguarari; João Dourado; Juazeiro; Jussara; Lagoa Real; Lapão; Lençóis; Licínio de Almeida; Livramento de Nossa Senhora; Macaúbas; Malhada; Matina; Mirangaba; Morpará; Morro do Chapéu; Mucugê; Mulungu do Morro; Muquém de São Francisco; Novo Horizonte; Oliveira dos Brejinhos; Ourolândia; Palmas de Monte Alto; Palmeiras; Paramirim; Parating; Piatã; Pilão Arcado; Pindaí; Presidente Dutra; Remanso; Riacho de Santana; Rio de Contas; Rio do Antônio; Rio do Pires; Santana; São Gabriel; Seabra; Sebastião Laranjeiras; Sento Sé; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sítio do Mato; Sobradinho; Souto Soares; Tanque Novo; Uibaí; Umburanas; Urandi; Utinga; Várzea Nova; Wanderley; Xique-Xique.

Veja as cidades que receberam o alerta de vendaval