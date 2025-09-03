BAHIA
Inmet divulga alerta de chuvas para 100 cidades baianas
Além disso, alertas de ventos costeiros e vendavais também foram emitidos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 100 cidades da Bahia nesta quarta-feira, 03. O comunicado é válido até às 10 horas de quinta-feira, 04.
Podem ocorrer chuvas de entre 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia para os municípios que receberam o alerta amarelo, o volume é considerado elevado. Apesar disso, os riscos de alagamentos ou deslizamentos são baixos.
Em casos de emergência, o Inmet recomenda que as pessoas procurem entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Somado aos alertas de acumulado de chuvas, o Instituto ainda divulgou um alerta de vendaval para 92 municípios e de ventos costeiros para 22 cidades.
Leia Também:
Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas
- Acajutiba;
- Água Fria;
- Alagoinhas;
- Amargosa;
- Amélia Rodrigues;
- Anguera;
- Antônio Cardoso;
- Aporá;
- Araçás;
- Aramari;
- Aratuípe;
- Biritinga;
- Brejões;
- Cabaceiras do Paraguaçu;
- Cachoeira;
- Cairu;
- Camaçari;
- Candeal;
- Candeias;
- Cardeal da Silva;
- Castro Alves;
- Catu;
- Conceição da Feira;
- Conceição do Almeida;
- Conceição do Jacuípe;
- Conde;
- Coração de Maria;
- Crisópolis;
- Cruz das Almas;
- Dias d'Ávila;
- Dom Macedo Costa;
- Elísio Medrado;
- Entre Rios;
- Esplanada;
- Feira de Santana;
- Governador Mangabeira;
- Igrapiúna;
- Inhambupe;
- Ipecaetá;
- Ipirá;
- Irará;
- Itanagra;
- Itaparica;
- Itapicuru;
- Itatim;
- Ituberá;
- Jaguaripe;
- Jandaíra;
- Jiquiriça;
- Laje;
- Lamarão;
- Lauro de Freitas;
- Madre de Deus;
- Maragogipe;
- Mata de São João;
- Milagres;
- Muniz Ferreira;
- Muritiba;
- Mutuípe;
- Nazaré;
- Nilo Peçanha;
- Nova Soure;
- Olindina;
- Ouriçangas;
- Pedrão;
- Piraí do Norte;
- Pojuca;
- Presidente Tancredo Neves;
- Rafael Jambeiro;
- Rio Real;
- Salinas da Margarida;
- Salvador;
- Santa Bárbara;
- Santanópolis;
- Santa Terezinha;
- Santo Amaro;
- Santo Antônio de Jesus;
- Santo Estevão;
- São Felipe;
- São Félix;
- São Francisco do Conde;
- São Gonçalo dos Campos;
- São Miguel das Matas;
- São Sebastião do Passé;
- Sapeaçu;
- Sátiro Dias;
- Saubara;
- Serra Preta;
- Serrinha;
- Simões Filho;
- Tanquinho;
- Taperoá;
- Teodoro Sampaio;
- Teolândia;
- Terra Nova;
- Ubaíra;
- Valença;
- Varzedo;
- Vera Cruz;
- Guimarães.
Confira as cidades com alertas de ventos costeiros
- Abaíra;
- Abaré;
- América Dourada;
- Barra;
- Barra do Mendes;
- Barro Alto;
- Bom Jesus da Lapa;
- Boninal;
- Bonito;
- Boquira;
- Botuporã;
- Brejolândia;
- Brotas de Macaúbas;
- Buritirama;
- Caculé;
- Caetité;
- Cafarnaum;
- Campo Alegre de Lourdes;
- Campo Formoso;
- Canarana;
- Candiba;
- Casa Nova;
- Caturama;
- Central;
- Curaçá;
- Érico Cardoso;
- Gentio do Ouro;
- Guanambi;
- Ibiassucê;
- Ibipeba;
- Ibipitanga;
- Ibitiara;
- Ibititá;
- Ibotirama;
- Igaporã;
- Ipupiara;
- Iraquara;
- Irecê;
- Itaguaçu da Bahia;
- Jacobina;
- Jaguarari;
- João Dourado;
- Juazeiro;
- Jussara;
- Lagoa Real;
- Lapão;
- Lençóis;
- Licínio de Almeida;
- Livramento de Nossa Senhora;
- Macaúbas;
- Malhada;
- Matina;
- Mirangaba;
- Morpará;
- Morro do Chapéu;
- Mucugê;
- Mulungu do Morro;
- Muquém de São Francisco;
- Novo Horizonte;
- Oliveira dos Brejinhos;
- Ourolândia;
- Palmas de Monte Alto;
- Palmeiras;
- Paramirim;
- Parating;
- Piatã;
- Pilão Arcado;
- Pindaí;
- Presidente Dutra;
- Remanso;
- Riacho de Santana;
- Rio de Contas;
- Rio do Antônio;
- Rio do Pires;
- Santana;
- São Gabriel;
- Seabra;
- Sebastião Laranjeiras;
- Sento Sé;
- Serra do Ramalho;
- Serra Dourada;
- Sítio do Mato;
- Sobradinho;
- Souto Soares;
- Tanque Novo;
- Uibaí;
- Umburanas;
- Urandi;
- Utinga;
- Várzea Nova;
- Wanderley;
- Xique-Xique.
Veja as cidades que receberam o alerta de vendaval
- Aratuípe;
- Cairu;
- Camaçari;
- Conde;
- Dias d'Ávila;
- Entre Rios;
- Esplanada;
- Itanagra;
- Itaparica;
- Ituberá;
- Jaguaripe;
- Jandaíra;
- Lauro de Freitas;
- Maragogipe;
- Mata de São João;
- Nazaré;
- Nilo Peçanha;
- Salinas da Margarida;
- Salvador;
- Simões Filho;
- Valença;
- Vera Cruz.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes