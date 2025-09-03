Menu
BAHIA
BAHIA

Inmet divulga alerta de chuvas para 100 cidades baianas

Além disso, alertas de ventos costeiros e vendavais também foram emitidos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/09/2025 - 16:30 h
O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 04.
O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 04.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 100 cidades da Bahia nesta quarta-feira, 03. O comunicado é válido até às 10 horas de quinta-feira, 04.

Podem ocorrer chuvas de entre 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia para os municípios que receberam o alerta amarelo, o volume é considerado elevado. Apesar disso, os riscos de alagamentos ou deslizamentos são baixos.

Em casos de emergência, o Inmet recomenda que as pessoas procurem entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Somado aos alertas de acumulado de chuvas, o Instituto ainda divulgou um alerta de vendaval para 92 municípios e de ventos costeiros para 22 cidades.

Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas

  1. Acajutiba;
  2. Água Fria;
  3. Alagoinhas;
  4. Amargosa;
  5. Amélia Rodrigues;
  6. Anguera;
  7. Antônio Cardoso;
  8. Aporá;
  9. Araçás;
  10. Aramari;
  11. Aratuípe;
  12. Biritinga;
  13. Brejões;
  14. Cabaceiras do Paraguaçu;
  15. Cachoeira;
  16. Cairu;
  17. Camaçari;
  18. Candeal;
  19. Candeias;
  20. Cardeal da Silva;
  21. Castro Alves;
  22. Catu;
  23. Conceição da Feira;
  24. Conceição do Almeida;
  25. Conceição do Jacuípe;
  26. Conde;
  27. Coração de Maria;
  28. Crisópolis;
  29. Cruz das Almas;
  30. Dias d'Ávila;
  31. Dom Macedo Costa;
  32. Elísio Medrado;
  33. Entre Rios;
  34. Esplanada;
  35. Feira de Santana;
  36. Governador Mangabeira;
  37. Igrapiúna;
  38. Inhambupe;
  39. Ipecaetá;
  40. Ipirá;
  41. Irará;
  42. Itanagra;
  43. Itaparica;
  44. Itapicuru;
  45. Itatim;
  46. Ituberá;
  47. Jaguaripe;
  48. Jandaíra;
  49. Jiquiriça;
  50. Laje;
  51. Lamarão;
  52. Lauro de Freitas;
  53. Madre de Deus;
  54. Maragogipe;
  55. Mata de São João;
  56. Milagres;
  57. Muniz Ferreira;
  58. Muritiba;
  59. Mutuípe;
  60. Nazaré;
  61. Nilo Peçanha;
  62. Nova Soure;
  63. Olindina;
  64. Ouriçangas;
  65. Pedrão;
  66. Piraí do Norte;
  67. Pojuca;
  68. Presidente Tancredo Neves;
  69. Rafael Jambeiro;
  70. Rio Real;
  71. Salinas da Margarida;
  72. Salvador;
  73. Santa Bárbara;
  74. Santanópolis;
  75. Santa Terezinha;
  76. Santo Amaro;
  77. Santo Antônio de Jesus;
  78. Santo Estevão;
  79. São Felipe;
  80. São Félix;
  81. São Francisco do Conde;
  82. São Gonçalo dos Campos;
  83. São Miguel das Matas;
  84. São Sebastião do Passé;
  85. Sapeaçu;
  86. Sátiro Dias;
  87. Saubara;
  88. Serra Preta;
  89. Serrinha;
  90. Simões Filho;
  91. Tanquinho;
  92. Taperoá;
  93. Teodoro Sampaio;
  94. Teolândia;
  95. Terra Nova;
  96. Ubaíra;
  97. Valença;
  98. Varzedo;
  99. Vera Cruz;
  100. Guimarães.

Confira as cidades com alertas de ventos costeiros

  1. Abaíra;
  2. Abaré;
  3. América Dourada;
  4. Barra;
  5. Barra do Mendes;
  6. Barro Alto;
  7. Bom Jesus da Lapa;
  8. Boninal;
  9. Bonito;
  10. Boquira;
  11. Botuporã;
  12. Brejolândia;
  13. Brotas de Macaúbas;
  14. Buritirama;
  15. Caculé;
  16. Caetité;
  17. Cafarnaum;
  18. Campo Alegre de Lourdes;
  19. Campo Formoso;
  20. Canarana;
  21. Candiba;
  22. Casa Nova;
  23. Caturama;
  24. Central;
  25. Curaçá;
  26. Érico Cardoso;
  27. Gentio do Ouro;
  28. Guanambi;
  29. Ibiassucê;
  30. Ibipeba;
  31. Ibipitanga;
  32. Ibitiara;
  33. Ibititá;
  34. Ibotirama;
  35. Igaporã;
  36. Ipupiara;
  37. Iraquara;
  38. Irecê;
  39. Itaguaçu da Bahia;
  40. Jacobina;
  41. Jaguarari;
  42. João Dourado;
  43. Juazeiro;
  44. Jussara;
  45. Lagoa Real;
  46. Lapão;
  47. Lençóis;
  48. Licínio de Almeida;
  49. Livramento de Nossa Senhora;
  50. Macaúbas;
  51. Malhada;
  52. Matina;
  53. Mirangaba;
  54. Morpará;
  55. Morro do Chapéu;
  56. Mucugê;
  57. Mulungu do Morro;
  58. Muquém de São Francisco;
  59. Novo Horizonte;
  60. Oliveira dos Brejinhos;
  61. Ourolândia;
  62. Palmas de Monte Alto;
  63. Palmeiras;
  64. Paramirim;
  65. Parating;
  66. Piatã;
  67. Pilão Arcado;
  68. Pindaí;
  69. Presidente Dutra;
  70. Remanso;
  71. Riacho de Santana;
  72. Rio de Contas;
  73. Rio do Antônio;
  74. Rio do Pires;
  75. Santana;
  76. São Gabriel;
  77. Seabra;
  78. Sebastião Laranjeiras;
  79. Sento Sé;
  80. Serra do Ramalho;
  81. Serra Dourada;
  82. Sítio do Mato;
  83. Sobradinho;
  84. Souto Soares;
  85. Tanque Novo;
  86. Uibaí;
  87. Umburanas;
  88. Urandi;
  89. Utinga;
  90. Várzea Nova;
  91. Wanderley;
  92. Xique-Xique.

Veja as cidades que receberam o alerta de vendaval

  1. Aratuípe;
  2. Cairu;
  3. Camaçari;
  4. Conde;
  5. Dias d'Ávila;
  6. Entre Rios;
  7. Esplanada;
  8. Itanagra;
  9. Itaparica;
  10. Ituberá;
  11. Jaguaripe;
  12. Jandaíra;
  13. Lauro de Freitas;
  14. Maragogipe;
  15. Mata de São João;
  16. Nazaré;
  17. Nilo Peçanha;
  18. Salinas da Margarida;
  19. Salvador;
  20. Simões Filho;
  21. Valença;
  22. Vera Cruz.

x