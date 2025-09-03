Menu
NADA A DECLARAR

Prefeitura de Mata de São João ignora ofício do Ministério Público

Promotor fixou 10 dias para esclarecer desapropriação de terreno, mas já se passaram mais de dois meses da notificação

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

03/09/2025 - 12:30 h | Atualizada em 03/09/2025 - 19:02
Após as denúncias veiculadas por A TARDE de irregularidades na construção de um campo de grama sintética em Praia do Forte, localizada em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), em área posteriormente desapropriada, o Ministério Público (MP) instaurou uma Notícia de Fato para apurar a situação.

A área em questão foi doada à comunidade mas, por ocasião da obra, realizada no ano passado, foi descoberto que o local foi incorporado pelas empresas Atual e PFM participações, que têm entre seus sócios o ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto, que renunciou ao cargo em favor de seu vice, Bira da Barraca, reeleito em 2024.

Bira autorizou, em maio desse ano, a desapropriação por R$ 6 milhões, duas semanas após decretar a utilidade pública, deixando claro que o investimento de R$ 2 milhões no campo foi feito em área privada. Ao todo, o município gastou R$ 8 milhões para desapropriar e colocar grama sintética num campo que já existia há décadas.

Subfaturamento e evasão

Diante disso, o MP solicitou do município esclarecimentos acerca dos procedimentos de desapropriação. Também foram oficiados o Cartório de Registro de Imóveis de Mata de São João para que forneça certidão atualizada da matrícula relativa ao imóvel, bem como informações sobre a cadeia dominial do mesmo nos últimos 20 anos.

Da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), foram solicitados indícios de subfaturamento e evasão fiscal na aquisição do terreno pelas incorporadoras, para adoção das providências cabíveis.

Segundo o advogado Pedro Henrique, autor da denúncia, apenas o cartório respondeu até o momento. O MP fixou na última segunda-feira, 1º, mais 20 dias, para que o município responda à Notícia de Fato aberta em 27 de junho, há 67 dias.

Tags:

Bahia desapropriação de terras Mata de São João Ministério Público Praia do Forte Prefeitura de Mata de São João

