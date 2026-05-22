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SUL DO ESTADO

Estudante de 22 anos atropelada em faixa de pedestres morre na Bahia

Jovem estava internada e faleceu no dia do seu aniversário

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Jovem estava internada e faleceu no dia do seu aniversário
Jovem estava internada e faleceu no dia do seu aniversário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Internada desde 16 de março, a estudante Ellen dos Santos Reis morreu na quinta-feira, 21, no dia do aniversário de 22 anos. Ela foi atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres na rodovia Ilhéus-Itabuna, no sul da Bahia.

A jovem foi atingida por um carro em frente ao Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde cursava Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias, segundo a TV Bahia.

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Ellen, que é natural da cidade de Mascote, a cerca de 110 quilômetros de Itabuna, foi arremessada na pista com o impacto da batida. Ela sofreu fraturas na bacia e na perna esquerda, além de uma perfuração no pulmão esquerdo. O motorista permaneceu no local após o atropelamento.

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Prefeitura e UFSB se manifestam

A Prefeitura de Mascote, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Escola Rui Barbosa, lamentou a morte da jovem.

A UFSB também manifestou pesar e informou que vinha acompanhando a estudante e a família desde o acidente, oferecendo acolhimento e assistência institucional.

Além disso, a universidade afirmou ainda que intensificou articulações com órgãos públicos e empresas responsáveis para discutir medidas de segurança viária no acesso ao campus, incluindo tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a empresa Rota, a Neoenergia Coelba e a Prefeitura de Ilhéus.

Protesto após acidente

Um grupo de estudantes fechou o trecho da rodovia, em protesto pelo acidente, no dia 16 de março. Eles usaram cartazes e fecharam a pista nos dois sentidos por cerca de duas horas.

O grupo pedia por mais segurança no trecho, como iluminação, sinalização e a reinstalação de um radar, para forçar os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximarem da faixa de pedestre.

O equipamento foi desinstalado há três anos e a ocorrência de acidentes cresceu na região, de acordo com os estudantes e funcionários da universidade.

Porém, em nota, o DNIT disse não ter conhecimento de radares instalados pelo órgão na região. “Ressalta-se, contudo, que existem equipamentos implantados na mesma rodovia em trechos próximos, sendo um localizado no km 29,780, atualmente em processo de instalação, e outro no km 48,300, que já se encontra em operação”, afirmou o órgão.

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atropelamento Bahia Estudante sul da bahia UFSB

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