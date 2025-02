Estudantes de Engenharia da UFBA visitam Braskem no Polo de Camaçari

Semana de Engenharia Química da UFBA é um dos principais eventos acadêmicos do curso - Foto: Divulgação

Um grupo de 20 estudantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA), conheceu a unidade da Braskem no Polo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta última quinta-feira, 13.

A ação fez parte da programação da XI Semana de Engenharia Química (SEQ) da instituição e proporcionou aos participantes uma imersão no ambiente industrial, além de permitir o contato prático com os processos produtivos e a inovação no setor químico.

Durante a visita, os alunos conheceram de perto as instalações da unidade, os procedimentos operacionais e as principais práticas de segurança adotadas na indústria.

Os estudantes ainda conseguiram dialogar com engenheiros e técnicos da empresa, que compartilharam experiências e esclareceram dúvidas sobre o funcionamento do local e os desafios da indústria química.

Na última segunda-feira, 10, ocorreu a abertura da Semana de Engenharia Química e além de visitação, houve também uma roda de conversa com o diretor Industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano.

“Foi um prazer compartilhar com estes futuros colegas de profissão um pouco da prática do dia a dia da indústria. Eu espero que, com essa visita, eles possam ter tido uma boa percepção do que é a indústria química e petroquímica, como ela funciona e saiam estimulados a seguir carreira no setor”, ressaltou o diretor.

A Semana de Engenharia Química da UFBA é um dos principais eventos acadêmicos do curso, e promove a interação entre universidade e indústria. A edição deste ano contou com uma programação diversificada, incluindo minicursos, palestras, visitas técnicas e debates sobre temas relevantes para a formação dos futuros profissionais do setor.