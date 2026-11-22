Siga o A TARDE no Google

Um grave acidente na madruga deste domingo, 22, na rodovia BA-414, no trecho que liga os municípios de Capela do Alto Alegre e Pintadas, no interior da Bahia, resultou na morte de do jovem jogador Ithamar da Silva Souza Junior, de 19 anos.

Ele retornava de Capela do Alto Alegre com destino a Pintadas, onde morava, pilotando uma motocicleta, quando caiu nas proximidades do povoado de Ipiraí, ainda em Capela.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Não há informações sobre que motivou o acidente.

Passagem pelo Vitória

Ex-atacante das pelas categorias de base do Esporte Clube Vitória, onde integrou a equipe Sub-17, em 2024, e posteriormente o elenco Sub-20, em 2025, Ithamar também teve passagem pelo Barra Futebol Clube, de Santa Catarina.

Em 2026, Ithamar defendeu a Seleção de Capim Grosso na disputa do Campeonato Intermunicipal de Futebol, uma das competições mais tradicionais do futebol amador baiano.

Durante o campeonato, a equipe do jogador chegou às quartas de final, ficando entre as oito melhores seleções do torneio. A Seleção de Capim Grosso foi eliminada por Crisópolis no último domingo, 15.

Liga Desportiva de Capim Grosso lamenta morte do atleta

A notícia da morte de Ithamar provocou comoção no meio esportivo regional. A Liga Desportiva de Capim Grosso (LDCG) publicou uma nota de pesar nas redes sociais, manifestando tristeza pela perda do jovem que representou o município no Intermunicipal de 2026.

Ithamar integrou a Seleção de Capim Grosso este ano - Foto: Reprodução Calila Notícias

Na homenagem, a entidade destacou o talento, a garra e a dedicação demonstrados pelo atacante durante sua participação na competição, ressaltando sua contribuição à Seleção de Capim Grosso. As informações são do Calila Notícias.