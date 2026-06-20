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LUTO

Ex-jornalista do Grupo A TARDE, João Bougê morre aos 79 anos

Bougê era um nome marcante da imprensa esportiva baiana

Redação
Por Redação
O corpo de Bougê será sepultado neste sábado,20, às 14h, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.
O corpo de Bougê será sepultado neste sábado,20, às 14h, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. - Foto: Divulgação

O jornalista João Antônio Borges da Silva, conhecido como Bougê, morreu na sexta-feira, 19, aos 79 anos. Nome marcante da imprensa esportiva baiana, ele também era reconhecido pela forte ligação com o Vitória, clube do qual era torcedor apaixonado e onde chegou a atuar como conselheiro.

Com uma trajetória de mais de três décadas no jornalismo, Bougê passou por importantes veículos da Bahia, como A Tarde, Jornal da Bahia, Diário de Notícias e Correio da Bahia, além de ter atuado em emissoras de rádio na cobertura esportiva.

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O sepultamento de Bougê, que foi homenageado pelo Vitória ao nomear a sala de imprensa do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, acontece neste sábado, 20, às 14h, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

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Rubro-negro de coração

A relação com o Vitória fez parte da vida do jornalista. Sócio do clube desde os anos 1960, ele chegou ao Conselho Deliberativo na década de 1970 e recebeu uma homenagem da instituição, que batizou a sala de imprensa com seu nome.

Mesmo sendo conhecido pelo trabalho na cobertura esportiva, Bougê também construiu uma relação respeitosa com profissionais de diferentes clubes e ficou marcado pelo bom humor e pela forma apaixonada de acompanhar o futebol baiano.

Além do jornalismo, ele também era advogado, integrante da OAB e professor de Educação Física. Nos últimos anos, seguia atuando na área de comunicação, na Assessoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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Tags

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