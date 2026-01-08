Menu
BAHIA
KITS ESCOLARES

Exigência indevida de laudo trava licitação de R$ 4 milhões na Bahia

Suspeita de restrição à competitividade em edital para material escolar motivou decisão

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

08/01/2026 - 9:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Exigência indevida de laudo trava licitação de R$ 4 milhões na Bahia
-

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão imediata de um Pregão Eletrônico, lançado pela Prefeitura de Wenceslau Guimarães, sul da Bahia, gestão do prefeito Benedito Gabriel de Andrade Gomes, conhecido como Gabriel de Parisio (MDB).

Gestão do prefeito Gabriel de Parisio (MDB) vai poder realizar as correções necessárias no edital
Gestão do prefeito Gabriel de Parisio (MDB) vai poder realizar as correções necessárias no edital | Foto: Reprodução | Instagram

A medida cautelar, que interrompe o processo para aquisição de kits escolares destinados à rede municipal de ensino, ocorre após denúncia de possíveis irregularidades no edital. O valor total estimado da compra é de R$ 4.838.708,79.

A representação foi protocolada pela empresa 'Serv Teck Facilities Ltda'. O ponto central da controvérsia é a exigência de um laudo de conformidade com a norma ABNT NBR 15.236:2021 para o item “caderno com pauta ampliada”.

De acordo com a denunciante, tal requisito é indevido e fere o princípio da ampla concorrência, dificultando a participação de um número maior de fornecedores no certame.

Risco ao interesse público

Em análise preliminar, o relator do processo no TCM-BA entendeu que há indícios suficientes de irregularidade. A decisão destaca que a manutenção do edital, da forma como foi publicado, apresenta risco de prejuízo ao interesse público devido à potencial limitação de mercado e possível sobrepreço.

Com a liminar, o processo de registro de preços fica paralisado até que o Tribunal julgue o mérito da denúncia. No entanto, o órgão apontou um caminho para a administração municipal: a prefeitura vai poder realizar as correções necessárias no edital, excluindo a exigência considerada irregular e republicando o certame.

Caso opte pela retificação, o município vai precisar reabrir os prazos legais de participação, conforme estabelece a nova Lei de Licitações.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Wenceslau Guimarães e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

edital irregularidades Lei de Licitações PREGÃO ELETRÔNICO tribunal de contas Wenceslau Guimarães

