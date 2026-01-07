Menu
BAHIA
AULAS EM RISCO?

TCM suspende compra de kits escolares em cidade baiana após denúncia

Liminar aponta que edital restringia competitividade ao agrupar 49 itens em lote único

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/01/2026 - 9:35 h | Atualizada em 07/01/2026 - 9:59
Licitação vai permanecer suspensa até o julgamento final do mérito
Licitação vai permanecer suspensa até o julgamento final do mérito

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) determinou a suspensão imediata de um Pregão Eletrônico da Prefeitura de Licínio de Almeida, centro sul da Bahia. A licitação, que previa a compra de kits escolares para a rede municipal de ensino.

O processo, na gestão do prefeito, Roney Francisco Cotrim, conhecido como Chiquinho (PCdoB), foi interrompida após denúncia de possíveis irregularidades que comprometiam a disputa de preços.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

O TCM acolheu os argumentos apresentados pela empresa SERV TECK Facilities Ltda. A suspensão ocorreu às vésperas do certame conduzido pelo prefeito Chiquinho.

Restrição de competitividade

O relator identificou indícios de direcionamento e restrição à ampla concorrência no edital. O principal ponto questionado foi a exigência de que o item “estojo multiuso” fosse fabricado exclusivamente em polipropileno (PP) reciclado.

De acordo com o TCM-BA, a ausência de justificativa técnica para a exclusão de outros materiais reciclados indica uma barreira indevida a possíveis fornecedores.

Além disso, o órgão questionou a aglutinação de 49 itens distintos — abrangendo desde materiais de papelaria até brinquedos educativos — em um único lote.

Na prática, essa estratégia obriga que uma única empresa forneça todos os produtos, o que, segundo a legislação, fere os princípios da eficiência e da economicidade.

Atrasos

Como a licitação foi barrada para análise do mérito, a entrega dos kits completos aos alunos da rede municipal pode sofrer atrasos até que a prefeitura corrija o edital ou que o tribunal libere o processo.

Existe ainda um pregão separado (055/2025) específico para a aquisição de uniformes e mochilas escolares no município, o qual estava com abertura prevista para o início de janeiro de 2026.

Risco ao erário

Ao paralisar a licitação, o TCM buscou evitar a celebração de um contrato que pudesse ser anulado futuramente, o que geraria prejuízos aos cofres públicos e à população.

A licitação vai permanecer suspensa até o julgamento final do mérito. Até o fechamento desta edição, a prefeitura não havia se pronunciado sobre a decisão.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Licínio de Almeida e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

x