Fábrica da BYD em Camaçari gera 365 novos empregos em setembro

80% das vagas preenchidas no último mês foram voltadas a funções operacionais e técnicas - Foto: Joa Souza / AG. A TARDE

A montadora chinesa BYD ampliou o quadro de funcionários em sua unidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Apenas em setembro, foram 365 contratações, elevando para cerca de 1.500 o número total de trabalhadores no complexo industrial, onde será instalada a maior fábrica de carros elétricos da América Latina e a maior unidade da empresa fora da China.

Segundo a companhia, 80% das vagas preenchidas no último mês foram voltadas a funções operacionais e técnicas, como operador de produção, operador de logística, inspetor de qualidade e técnicos em mecânica e elétrica. Entre os cargos administrativos, estão engenheiros e profissionais de planejamento e controle de produção (PCP), considerados essenciais para o início da linha de montagem.

Em setembro também foram abertas 50 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), em parceria com o SineBahia, como parte da política de inclusão e diversidade da empresa.

As oportunidades seguem abertas e podem ser acessadas pelo SineBahia, pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou pela plataforma online Gupy.

A expectativa é que, quando atingir plena capacidade de operação, a fábrica da BYD em Camaçari gere até 20 mil empregos diretos e indiretos, consolidando-se como um dos principais polos de transformação econômica e social da região.