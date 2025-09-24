Menu
BAHIA
BAHIA

Fábrica da BYD em Camaçari gera 365 novos empregos em setembro

Montadora estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 12:42 h
80% das vagas preenchidas no último mês foram voltadas a funções operacionais e técnicas
80% das vagas preenchidas no último mês foram voltadas a funções operacionais e técnicas

A montadora chinesa BYD ampliou o quadro de funcionários em sua unidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Apenas em setembro, foram 365 contratações, elevando para cerca de 1.500 o número total de trabalhadores no complexo industrial, onde será instalada a maior fábrica de carros elétricos da América Latina e a maior unidade da empresa fora da China.

Segundo a companhia, 80% das vagas preenchidas no último mês foram voltadas a funções operacionais e técnicas, como operador de produção, operador de logística, inspetor de qualidade e técnicos em mecânica e elétrica. Entre os cargos administrativos, estão engenheiros e profissionais de planejamento e controle de produção (PCP), considerados essenciais para o início da linha de montagem.

Em setembro também foram abertas 50 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), em parceria com o SineBahia, como parte da política de inclusão e diversidade da empresa.

As oportunidades seguem abertas e podem ser acessadas pelo SineBahia, pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou pela plataforma online Gupy.

A expectativa é que, quando atingir plena capacidade de operação, a fábrica da BYD em Camaçari gere até 20 mil empregos diretos e indiretos, consolidando-se como um dos principais polos de transformação econômica e social da região.

x