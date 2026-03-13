EXPANSÃO
Fábrica da BYD na Bahia já tem 100 mil carros encomendados ao exterior
Anúncio foi feito em evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
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A fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já tem cerca de 100 mil encomendas de veículos para Argentina e México, segundo informação divulgada nesta sexta-feira, 13, durante evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro.
"Nós já recebemos encomendas de 50 mil carros da Argentina e 50 mil carros do México, que serão exportados da fábrica de Camaçari", disse Stella Li, presidente da BYD para as Américas.
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O complexo de Camaçari é o único que fabrica carros da montadora no continente. Atualmente, a capacidade de produção da instalação é de 150 mil veículos por ano, mas a empresa chinesa já anunciou planos de ampliar esse volume em fases, chegando a até 600 mil unidades anuais.
Segundo dados da associação de concessionários, Fenabrave, a montadora acumulou vendas de cerca de 113 mil carros no Brasil, que se tornou o maior mercado consumidor da BYD fora da China.
Novo centro de pesquisa
A BYD ainda anunciou que vai construir um centro de pesquisas no Rio de Janeiro, em uma área do aeroporto do Galeão, com um investimento previsto de R$ 300 milhões. A expectativa é que as obras de construção do local comecem este ano e terminem em 2028.
Segundo a empresa chinesa, o espaço vai funcionar como "uma plataforma estratégica de experiência e pesquisa e desenvolvimento, dedicada à demonstração e à validação de veículos em condições reais de uso".
O projeto prevê infraestrutura completa para testes de velocidade, potência, resistência, durabilidade e performance. Além disso, uma piscina será instalada para testes de flutuação de veículos.
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