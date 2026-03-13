Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPANSÃO

Fábrica da BYD na Bahia já tem 100 mil carros encomendados ao exterior

Anúncio foi feito em evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/03/2026 - 21:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fábrica da BYD em Camaçari
Fábrica da BYD em Camaçari -

A fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já tem cerca de 100 mil encomendas de veículos para Argentina e México, segundo informação divulgada nesta sexta-feira, 13, durante evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro.

"Nós já recebemos encomendas de 50 mil carros da Argentina e 50 mil carros do México, que serão exportados da fábrica de Camaçari", disse Stella Li, presidente da BYD para as Américas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BYD anuncia 3 mil novos empregos para fábrica de Camaçari
BYD traz ao Brasil carregador capaz de recarregar carros em 9 minutos
BYD pode entrar na Fórmula 1 para turbinar presença global; entenda

O complexo de Camaçari é o único que fabrica carros da montadora no continente. Atualmente, a capacidade de produção da instalação é de 150 mil veículos por ano, mas a empresa chinesa já anunciou planos de ampliar esse volume em fases, chegando a até 600 mil unidades anuais.

Segundo dados da associação de concessionários, Fenabrave, a montadora acumulou vendas de cerca de 113 mil carros no Brasil, que se tornou o maior mercado consumidor da BYD fora da China.

Novo centro de pesquisa

A BYD ainda anunciou que vai construir um centro de pesquisas no Rio de Janeiro, em uma área do aeroporto do Galeão, com um investimento previsto de R$ 300 milhões. A expectativa é que as obras de construção do local comecem este ano e terminem em 2028.

Segundo a empresa chinesa, o espaço vai funcionar como "uma plataforma estratégica de experiência e pesquisa e desenvolvimento, dedicada à demonstração e à validação de veículos em condições reais de uso".

O projeto prevê infraestrutura completa para testes de velocidade, potência, resistência, durabilidade e performance. Além disso, uma piscina será instalada para testes de flutuação de veículos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia byd camaçari

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x