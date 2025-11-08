Falsa esteticista é investigada após deformar cliente em clínica clandestina

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária municipal devido a diversas irregularidades - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Uma mulher de 44 anos é investigada por atuar de forma ilegal a medicina e causar sequelas graves em uma paciente em uma clínica clandestina, em Vitória da Conquista.

A ação, realizada na sexta-feira, 7, pela Polícia Civil da Bahia e a Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista, mostrou que a investigada se apresentava falsamente como farmacêutica e esteticista e realizava procedimentos estéticos sem autorização legal.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A investigação, conduzida pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, foi iniciada há cerca de um mês, após denúncia de uma cliente que sofreu sequelas graves em decorrência de um procedimento estético invasivo realizado pela suspeita, em fevereiro deste ano. A perícia constatou que as lesões resultaram em deformidade permanente, com impacto estético e psicológico.

Como ela atuava?

A falsa esteticista atendia em endereços distintos e mantinha suas redes sociais em modo privado para ocultar a atividade irregular. Durante as diligências, foi localizada em uma clínica odontológica no centro da cidade, onde havia alugado uma sala há cerca de três meses.

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária municipal devido a diversas irregularidades, incluindo a presença de produtos vencidos e ausência de licença sanitária.

Investigação

Durante o interrogatório, a investigada permaneceu em silêncio. Foi confirmado que ela não possui formação superior e responderá por lesão corporal grave e exercício ilegal da medicina.

De acordo com a PC, as investigações seguem em curso, para verificar a existência de outras vítimas.