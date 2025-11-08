Influenciador é multado em R$ 11,5 mil após vídeos de caça na Bahia

O homem foi encontrado em Canarana - Foto: Tadeu da Costa Silva/Ibama

Um influenciador digital foi autuado e multado em R$ 11,5 mil após divulgar vídeos de caça ilegal em suas redes sociais. A ação foi parte de uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizada no sertão da Bahia, em 5 de outubro.

O homem, que não teve a identidade revelada, possui mais de 180 mil seguidores e foi identificado após o monitoramento de publicações que exibiam práticas ilegais contra a fauna silvestre. Ele foi encontrado em Canarana (BA).

De acordo com os fiscais do Ibama que atuaram na ação, durante a abordagem, não foram encontradas armas nem animais silvestres com o influenciador, porém ele foi autuado por promover e incentivar a caça, conduta proibida pela legislação ambiental brasileira. Após a notificação, o infrator apagou todas as publicações.

De acordo com o Ibama, o caso está sendo encaminhado para as autoridades competentes, que darão prosseguimento às investigações.

Operação na Bahia

Na mesma região, em uma ação paralela de fiscalização, a equipe do Ibama apurou denúncias sobre a manutenção de animais silvestres em cativeiro. Durante a vistoria, os fiscais encontraram 12 pássaros engaiolados em duas residências distintas, sendo:

2 periquitos-da-caatinga;

2 galos-de-campina;

2 coleirinhos;

2 periquitões;

1 baiano;

1 bigodinho;

1 sofrê;

1 tico-tico-rei cinza.

Parte das aves apreendidas foi imediatamente devolvida à natureza em áreas de soltura, enquanto outras, por apresentarem ferimentos ou necessidade de reabilitação, foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador (BA), gerido pelo Ibama. Em virtude da caça ilegal, da manutenção das aves em cativeiro e de maus-tratos contra a fauna, foram aplicadas multas de R$ 24