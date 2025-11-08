Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAÇA ILEGAL

Influenciador é multado em R$ 11,5 mil após vídeos de caça na Bahia

O homem foi autuado pelo Ibama na região de Canarana, no sertão baiano

Carla Melo

Por Carla Melo

08/11/2025 - 12:59 h
O homem foi encontrado em Canarana
O homem foi encontrado em Canarana -

Um influenciador digital foi autuado e multado em R$ 11,5 mil após divulgar vídeos de caça ilegal em suas redes sociais. A ação foi parte de uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizada no sertão da Bahia, em 5 de outubro.

O homem, que não teve a identidade revelada, possui mais de 180 mil seguidores e foi identificado após o monitoramento de publicações que exibiam práticas ilegais contra a fauna silvestre. Ele foi encontrado em Canarana (BA).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os fiscais do Ibama que atuaram na ação, durante a abordagem, não foram encontradas armas nem animais silvestres com o influenciador, porém ele foi autuado por promover e incentivar a caça, conduta proibida pela legislação ambiental brasileira. Após a notificação, o infrator apagou todas as publicações.

Leia Também:

Cidade da Bahia entra em situação de emergência após temporal
Carro de nutricionista é localizado no Calabetão, próximo à BR-324
Ciclone provoca temporal na Bahia neste fim de semana

De acordo com o Ibama, o caso está sendo encaminhado para as autoridades competentes, que darão prosseguimento às investigações.

Operação na Bahia

Na mesma região, em uma ação paralela de fiscalização, a equipe do Ibama apurou denúncias sobre a manutenção de animais silvestres em cativeiro. Durante a vistoria, os fiscais encontraram 12 pássaros engaiolados em duas residências distintas, sendo:

  • 2 periquitos-da-caatinga;
  • 2 galos-de-campina;
  • 2 coleirinhos;
  • 2 periquitões;
  • 1 baiano;
  • 1 bigodinho;
  • 1 sofrê;
  • 1 tico-tico-rei cinza.

Parte das aves apreendidas foi imediatamente devolvida à natureza em áreas de soltura, enquanto outras, por apresentarem ferimentos ou necessidade de reabilitação, foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador (BA), gerido pelo Ibama. Em virtude da caça ilegal, da manutenção das aves em cativeiro e de maus-tratos contra a fauna, foram aplicadas multas de R$ 24

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caça ilegal fauna silvestre Ibama influenciador digital multas ambientais Proteção Animal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O homem foi encontrado em Canarana
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

O homem foi encontrado em Canarana
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

O homem foi encontrado em Canarana
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

O homem foi encontrado em Canarana
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

x