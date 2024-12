Fapesb lança edital de R$ 3,1 milhões para popularização da ciência

- Foto: Divulgação

Com o objetivo de tornar a ciência mais acessível à população baiana, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou, nesta quinta-feira, 4, o novo Edital Eventos/Popciências.

Com investimento total de R$ 3,1 milhões, o edital visa apoiar financeiramente eventos voltados à popularização das ciências, tecnologias e de inovação. A partir de hoje, pesquisadores, professores e dirigentes de escolas e instituições de ensino e pesquisa do Estado da Bahia, que têm projetos com esse foco, já podem acessar o edital completo no portal da Fapesb e submeter suas propostas.

O Popciências Eventos é focado em iniciativas que facilitem a interação entre ciência e sociedade, a fim de promover a disseminação do saber científico em diversos formatos e para diferentes públicos. Nesse sentido, o edital vai apoiar projetos de popularização das ciências com temáticas livres e que poderão ser executados em ambiente virtual, como plataformas e redes sociais, ou presencialmente, durante os meses de maio a dezembro de 2025.

Para o diretor-Geral da Fapesb, Handerson Leite, o Popciências reflete o compromisso da Fapesb em tornar a ciência mais inclusiva, expandindo o alcance das informações científicas e fomentando o desenvolvimento educacional no estado. “É a Fapesb se antecipando com o edital de apoio a eventos para 2025, de forma que seja possível um maior planejamento dos professores e pesquisadores para a elaboração de propostas. Eventos são importantes não só para facilitar a difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos entre especialistas, mas também para permitir a aproximação dos nossos estudantes da educação básica e outros grupos sociais com temas que permeiam a ciência e a tecnologia, desmistificando-os e tornando-os parte do seu campo de experiências”, destaca.

Apoio financeiro

Os projetos submetidos ao Edital Eventos/ Popciências serão classificados em duas faixas de financiamento:

Faixa 1 – Destinada a pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) ou Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT), públicos ou privados, sem fins lucrativos. Nesse caso, as propostas selecionadas poderão receber até R$ 150 mil para sua execução;

Faixa 2 – voltada a pesquisadores vinculados a escolas de ensino fundamental ou médio (públicas, municipais ou estaduais) da Bahia. Os projetos aprovados nessa faixa poderão receber até R$ 20 mil para a realização do evento de forma presencial.

O formulário online Eventos Calendário 1 já está disponível para preenchimento no portal da Fapesb e permanecerá acessível até o dia 20 de janeiro de 2025. O cronograma completo do edital pode ser consultado diretamente no site da Fundação.